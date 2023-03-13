https://ria.ru/20230313/summit-1857367004.html

Лондон заплатит Парижу полмиллиарда фунтов за свое спокойствие

Лондон заплатит Парижу полмиллиарда фунтов за свое спокойствие - РИА Новости, 13.03.2023

Лондон заплатит Парижу полмиллиарда фунтов за свое спокойствие

Прошедший в Париже саммит Франция — Великобритания, который пресса этих стран заранее называла "историческим", закончился… скандальным закрытием самого... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:10

аналитика

франция

париж

эммануэль макрон

риши сунак

гари линекер

ла-манш

гари невилл

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Прошедший в Париже саммит Франция — Великобритания, который пресса этих стран заранее называла "историческим", закончился… скандальным закрытием самого популярного футбольного шоу Британии. Достаточно даже бегло пробежаться по обложкам основных английских изданий, чтобы убедиться: встреча Эммануэля Макрона и Риши Сунака оттенена шумом вокруг отстранения от работы известного телеведущего BBC Гари Линекера, бывшего футболиста сборной Англии, и срывом в этой связи программы "Матч дня".Оба события тесно связаны между собой. Дело в том, что Линекер был отстранен от работы, поскольку посмел критиковать в своих личных соцсетях правительство Британии за то, как оно анонсировало ту самую сделку, которую Сунак заключил с Макроном в Париже. Услышав, как министр внутренних дел Суэлла Браверман торжественно заявила о высылке всех нелегальных мигрантов, добирающихся в Британию через Ла-Манш, футбольный телекомментатор воскликнул у себя в твиттере: "Боже мой, это более чем ужасно". А затем он произнес фразу, которая и вызвала такой резонанс: "Это просто несоразмерно жесткая политика против наиболее уязвимых людей, которую преподносят языком Германии 30-х годов".То есть, попросту говоря, Линекер жестко покритиковал миграционную политику британского правительства (подчеркнем, не в эфире, а у себя в соцсетях). И за это был отстранен руководством государственной телекомпании ВВС от эфира якобы за то, что "нарушил правила беспристрастности". Это вызвало бунт коллег Линекера, также отказавшихся вести эфир в его отсутствие, в результате чего впервые за долгие годы существования шоу не вышло в минувшую субботу. Многие посчитали, что дело вовсе не в "беспристрастности", а именно в критике правительства (что вроде бы еще позволительно). Также известный в прошлом футболист, а ныне комментатор Гари Невилл прямо сказал, что его коллега был отстранен за то, что "выступил против тори и системы".А в это время Сунак и Макрон в Париже анонсировали ту самую "историческую сделку" по усилению борьбы против нелегальных мигрантов, на утлых лодочках перебирающихся через Ла-Манш. Последние годы это стало бичом Британии. И вот премьер с главой своего МВД торжественно заявили: "Хватит".Согласно сделке с Макроном, на территории Франции планируют построить большой лагерь для содержания нелегальных мигрантов (как тут не вспомнить аналогии Линекера с нацистской Германией). Кроме того, французы обязались увеличить количество полицейских патрулей на побережье Ла-Манша. На эти цели Лондон пообещал выделить значительную сумму — почти 500 миллионов фунтов — в течение ближайших трех лет. Вот это и есть "историческое" соглашение.Правительство Сунака, конечно, пытается преподнести эту сделку с громкими фанфарами, дабы заглушить критику. В своих потугах оно даже не замечает, как переходит грань здравого смысла. Так, премьер Британии в своем официальном твиттере выложил плакат с абсолютно безумным обращением к потенциальным мигрантам: "Если вы нелегально прибудете в Великобританию, вам будет отказано в доступе к современной системе рабства Великобритании". Судя по тому, что это обращение не было удалено даже после волны критики и возмущений со стороны соотечественников, премьер Британии, находясь в здравом уме и памяти, преподносит "современную систему рабства" как достижение своей страны!Правда, фанфары и скандалы не заглушили в итоге и резонную критику сделки с Макроном. Некоторые газеты напомнили, что Британия и без того заплатила Франции уже почти 300 миллионов фунтов за то, чтобы полиция выполняла свои прямые обязанности и пресекала незаконную миграцию. Итогом же стал резкий рост числа нелегалов, перебирающихся через Ла-Манш. В прошлом году этот показатель достиг рекордных 45 тысяч человек. Базируясь на тенденциях начала этого года, миграционные службы предупреждают, что в Британию может прибыть до 80 тысяч незаконных гостей!Неудивительно, что вопрос Украины отошел на встрече Сунака и Макрона на задний план. Как видим, они не справляются со своими внутренними проблемами — куда им еще до решения глобальных мировых задач! Показательно эту встречу проиллюстрировала газета The Independent. Вспомнив классический шарж XIX века, на котором император Франции Наполеон и премьер Британии Уильям Питт делили земной шар, газета изобразила в том же виде Макрона с Сунаком. Правда, вместо куска говядины, изображавшего мир, перед ними на столе — лишь соусницы, символизирующие мелкие суденышки в Ла-Манше. "Где говядина?" — задается вопросом газета.А все, закончилось время некогда великих держав под названием Франция и Британия. Минувший двусторонний "исторический" саммит — тому наглядное подтверждение. Только судьбу футбольного шоу и могут нынче решать.

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

https://ria.ru/20221127/bezhentsy-1834592094.html

https://ria.ru/20230311/putin-1857199397.html

франция

париж

ла-манш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, франция, париж, эммануэль макрон, риши сунак, гари линекер, ла-манш, гари невилл, мигранты