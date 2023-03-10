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Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 10.03.2023 (обновлено: 20:33 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/kontrnastuplenie-1857092144.html
Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением
Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением - РИА Новости, 10.03.2023
Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением
Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:39
2023-03-10T20:33
в мире
франция
украина
париж
эммануэль макрон
риши сунак
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", — сказал глава государства.В январе Макрон отмечал, что Франция не исключает возможность поставок ВСУ боевых самолетов и тяжелых танков Leclerc. В феврале Париж также принял решение направить колесные танки AMX-10RC, сообщается, что их поставят в ближайшие дни.В прошлом году Франция уже отправила на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров, 18 артиллерийских установок CAESAR, а также противотанковые мины HDP-2A2. Кроме того, Париж и Рим согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.Ранее в пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие месяцы. О подготовке к этому в годовщину начала российской спецоперации также сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html
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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, риши сунак, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров
В мире, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров
Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением

Макрон заявил о намерении Франции и Британии помочь Украине начать контрнаступление

© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже
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ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", — сказал глава государства.

В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, похожее мероприятие в последний раз проводили в 2018 году. Среди основных тем встречи — ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.

В январе Макрон отмечал, что Франция не исключает возможность поставок ВСУ боевых самолетов и тяжелых танков Leclerc. В феврале Париж также принял решение направить колесные танки AMX-10RC, сообщается, что их поставят в ближайшие дни.
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В прошлом году Франция уже отправила на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров, 18 артиллерийских установок CAESAR, а также противотанковые мины HDP-2A2.
Кроме того, Париж и Рим согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
Ранее в пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие месяцы. О подготовке к этому в годовщину начала российской спецоперации также сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронРиши СунакВооруженные силы УкраиныНАТОСергей Лавров
 
 
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