Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением
Макрон заявил о намерении Франции и Британии помочь Украине начать контрнаступление
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Париже
ПАРИЖ, 10 мар — РИА Новости. Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", — сказал глава государства.
В Париже в пятницу проходит 36-й франко-британский саммит, похожее мероприятие в последний раз проводили в 2018 году. Среди основных тем встречи — ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.
В январе Макрон отмечал, что Франция не исключает возможность поставок ВСУ боевых самолетов и тяжелых танков Leclerc. В феврале Париж также принял решение направить колесные танки AMX-10RC, сообщается, что их поставят в ближайшие дни.
В прошлом году Франция уже отправила на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale, ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров, 18 артиллерийских установок CAESAR, а также противотанковые мины HDP-2A2.
Кроме того, Париж и Рим согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
Ранее в пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие месяцы. О подготовке к этому в годовщину начала российской спецоперации также сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.