https://ria.ru/20230313/sud-1857497969.html

Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить

Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить - РИА Новости, 13.03.2023

Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить

Жителя Магдагачи будут судить за то, что он из ревности плеснул уксусной кислотой в лицо своей бывшей сожительнице, женщина получила ожоги глаз, лица и шеи,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:40

2023-03-13T12:40

2023-03-13T12:45

происшествия

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Жителя Магдагачи будут судить за то, что он из ревности плеснул уксусной кислотой в лицо своей бывшей сожительнице, женщина получила ожоги глаз, лица и шеи, сообщает УМВД по Амурской области. "37-летний житель поселка Магдагачи, имевший ранее проблемы с законом, будет вновь привлечен к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Преступное деяние обвиняемый совершил в отношении женщины, с которой его ранее связывали романтические отношения", - говорится в сообщении. По информации областного УМВД, преступление произошло в районном центре 10 июня 2022 года. За месяц до этого обвиняемый расстался с сожительницей. Попытки примириться с ней успехом не увенчались. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности подкараулил женщину в подъезде дома и плеснул ей в лицо раствором уксусной кислоты, который приготовил специально для этих целей, рассказали в ведомстве. Отмечается, что в результате гражданка получила химические ожоги глаз, лица и шеи. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказали в местной больнице, после этого она также проходила лечение в клиниках областного центра. Ведомство уточняет, что мужчину задержали по горячим следам. Он признал свою вину в содеянном и раскаялся, а в дальнейшем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может быть назначено мужчине - пять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230310/napadenie-1857083556.html

https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html

амурская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)