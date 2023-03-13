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Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить - РИА Новости, 13.03.2023
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12:40 13.03.2023 (обновлено: 12:45 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sud-1857497969.html
Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить
Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить - РИА Новости, 13.03.2023
Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить
Жителя Магдагачи будут судить за то, что он из ревности плеснул уксусной кислотой в лицо своей бывшей сожительнице, женщина получила ожоги глаз, лица и шеи,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:40
2023-03-13T12:45
происшествия
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Жителя Магдагачи будут судить за то, что он из ревности плеснул уксусной кислотой в лицо своей бывшей сожительнице, женщина получила ожоги глаз, лица и шеи, сообщает УМВД по Амурской области. "37-летний житель поселка Магдагачи, имевший ранее проблемы с законом, будет вновь привлечен к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Преступное деяние обвиняемый совершил в отношении женщины, с которой его ранее связывали романтические отношения", - говорится в сообщении. По информации областного УМВД, преступление произошло в районном центре 10 июня 2022 года. За месяц до этого обвиняемый расстался с сожительницей. Попытки примириться с ней успехом не увенчались. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности подкараулил женщину в подъезде дома и плеснул ей в лицо раствором уксусной кислоты, который приготовил специально для этих целей, рассказали в ведомстве. Отмечается, что в результате гражданка получила химические ожоги глаз, лица и шеи. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказали в местной больнице, после этого она также проходила лечение в клиниках областного центра. Ведомство уточняет, что мужчину задержали по горячим следам. Он признал свою вину в содеянном и раскаялся, а в дальнейшем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может быть назначено мужчине - пять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230310/napadenie-1857083556.html
https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html
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происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Приамурья, плеснувшего кислотой в лицо сожительнице, будут судить

Жителя Магдагачи, плеснувшего в лицо бывшей сожительнице уксусной кислотой, будут судить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар - РИА Новости. Жителя Магдагачи будут судить за то, что он из ревности плеснул уксусной кислотой в лицо своей бывшей сожительнице, женщина получила ожоги глаз, лица и шеи, сообщает УМВД по Амурской области.
"37-летний житель поселка Магдагачи, имевший ранее проблемы с законом, будет вновь привлечен к уголовной ответственности. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Преступное деяние обвиняемый совершил в отношении женщины, с которой его ранее связывали романтические отношения", - говорится в сообщении.
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По информации областного УМВД, преступление произошло в районном центре 10 июня 2022 года. За месяц до этого обвиняемый расстался с сожительницей. Попытки примириться с ней успехом не увенчались. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности подкараулил женщину в подъезде дома и плеснул ей в лицо раствором уксусной кислоты, который приготовил специально для этих целей, рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в результате гражданка получила химические ожоги глаз, лица и шеи. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказали в местной больнице, после этого она также проходила лечение в клиниках областного центра.
Ведомство уточняет, что мужчину задержали по горячим следам. Он признал свою вину в содеянном и раскаялся, а в дальнейшем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может быть назначено мужчине - пять лет лишения свободы.
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ПроисшествияАмурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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