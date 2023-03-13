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В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру

В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру - РИА Новости, 13.03.2023

В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру

Трехлетняя девочка в Хьюстоне в американском штате Техас случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Харрис. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:48

2023-03-13T12:48

2023-03-13T12:48

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Трехлетняя девочка в Хьюстоне в американском штате Техас случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Харрис. "Эта очень трагичная ситуация произошла сегодня вечером. По предварительной информации, в квартире было пять взрослых, которые весело проводили время. В доме также были двое девочек, их оставили одних в спальне, так как один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них - девочка трех лет - нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру", - заявил шериф Эд Гонсалес, видео с ним опубликовала его пресс-служба в Twitter. Как отмечает телеканал Fox News, когда взрослые услышали выстрел, они поспешили в спальню, после чего забрали пистолет у ребенка и позвонили в полицию. Раненная в результате стрельбы девочка скончалась на месте. Проводится расследование.

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в мире, техас, хьюстон, twitter