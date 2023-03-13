Рейтинг@Mail.ru
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/strelba-1857500626.html
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру - РИА Новости, 13.03.2023
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру
Трехлетняя девочка в Хьюстоне в американском штате Техас случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Харрис. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:48
2023-03-13T12:48
в мире
техас
хьюстон
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Трехлетняя девочка в Хьюстоне в американском штате Техас случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Харрис. "Эта очень трагичная ситуация произошла сегодня вечером. По предварительной информации, в квартире было пять взрослых, которые весело проводили время. В доме также были двое девочек, их оставили одних в спальне, так как один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них - девочка трех лет - нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру", - заявил шериф Эд Гонсалес, видео с ним опубликовала его пресс-служба в Twitter. Как отмечает телеканал Fox News, когда взрослые услышали выстрел, они поспешили в спальню, после чего забрали пистолет у ребенка и позвонили в полицию. Раненная в результате стрельбы девочка скончалась на месте. Проводится расследование.
https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html
техас
хьюстон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, хьюстон, twitter
В мире, Техас, Хьюстон, Twitter
В Техасе трехлетняя девочка застрелила сестру

В Хьюстоне трехлетняя девочка случайно застрелила четырехлетнюю сестру

© AP Photo / LM OteroМесто преступления
Место преступления - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / LM Otero
Место преступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Трехлетняя девочка в Хьюстоне в американском штате Техас случайно застрелила свою четырехлетнюю сестру, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Харрис.
"Эта очень трагичная ситуация произошла сегодня вечером. По предварительной информации, в квартире было пять взрослых, которые весело проводили время. В доме также были двое девочек, их оставили одних в спальне, так как один из родителей считал, что они под контролем. Одна из них - девочка трех лет - нашла огнестрельное оружие и ненамеренно ранила свою четырехлетнюю сестру", - заявил шериф Эд Гонсалес, видео с ним опубликовала его пресс-служба в Twitter.
Как отмечает телеканал Fox News, когда взрослые услышали выстрел, они поспешили в спальню, после чего забрали пистолет у ребенка и позвонили в полицию. Раненная в результате стрельбы девочка скончалась на месте. Проводится расследование.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Байден назвал вооруженное насилие "эпидемией" США
18 февраля, 05:25
 
В миреТехасХьюстонTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала