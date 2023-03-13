https://ria.ru/20230313/si-1857464132.html

СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:50

2023-03-13T10:50

2023-03-13T12:13

китай

си цзиньпин

в мире

россия

москва

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации агентства, Си Цзиньпин намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но других подробностей пока не приводится.Путин пригласил китайского коллегу в Москву во время переговоров по видеосвязи в конце прошлого года. По словам российского лидера, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.На прошлой неделе депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР. Таким образом, он стал первым в истории лидером Китая, избранным на третий срок. Путин поздравил Си Цзиньпина, подчеркнув, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html

китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, си цзиньпин, в мире, россия, москва