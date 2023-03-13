https://ria.ru/20230313/si-1857464132.html
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:50
2023-03-13T10:50
2023-03-13T12:13
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в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации агентства, Си Цзиньпин намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но других подробностей пока не приводится.Путин пригласил китайского коллегу в Москву во время переговоров по видеосвязи в конце прошлого года. По словам российского лидера, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.На прошлой неделе депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР. Таким образом, он стал первым в истории лидером Китая, избранным на третий срок. Путин поздравил Си Цзиньпина, подчеркнув, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение всеобъемлющего партнерства между двумя странами.
https://ria.ru/20230222/si-1853722537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, си цзиньпин, в мире, россия, москва
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Россия, Москва
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
Reuters сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе