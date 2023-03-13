https://ria.ru/20230313/si-1857431110.html

Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации

Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации - РИА Новости, 13.03.2023

Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации

Китайский народ стал хозяином своей судьбы, а великое возрождение китайской нации уже стало необратимым историческим процессом, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:28

2023-03-13T05:28

2023-03-13T10:21

в мире

китай

пекин

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китайский народ стал хозяином своей судьбы, а великое возрождение китайской нации уже стало необратимым историческим процессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом", — сказал он во время выступления на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. По словам лидера КПК КНР, после своего образования Компартия тесно сплотила и повела за собой представителей всех народностей и этнических групп. Первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине и завершается в понедельник.В работе съезда приняли участие около трех тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили несколько документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

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китай

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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей