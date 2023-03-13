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Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации - РИА Новости, 13.03.2023
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05:28 13.03.2023 (обновлено: 10:21 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/si-1857431110.html
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации - РИА Новости, 13.03.2023
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации
Китайский народ стал хозяином своей судьбы, а великое возрождение китайской нации уже стало необратимым историческим процессом, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:28
2023-03-13T10:21
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китайский народ стал хозяином своей судьбы, а великое возрождение китайской нации уже стало необратимым историческим процессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом", — сказал он во время выступления на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. По словам лидера КПК КНР, после своего образования Компартия тесно сплотила и повела за собой представителей всех народностей и этнических групп. Первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине и завершается в понедельник.В работе съезда приняли участие около трех тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили несколько документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html
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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации

Си Цзиньпин назвал великое возрождение китайской нации необратимым процессом

© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Selim Chtayti
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китайский народ стал хозяином своей судьбы, а великое возрождение китайской нации уже стало необратимым историческим процессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом", — сказал он во время выступления на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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По словам лидера КПК КНР, после своего образования Компартия тесно сплотила и повела за собой представителей всех народностей и этнических групп.
«

"После ста лет борьбы народное унижение было смыто, китайский народ стал хозяином своей судьбы", — добавил Си.

Первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась 5 марта в Доме народных собраний в Пекине и завершается в понедельник.
В работе съезда приняли участие около трех тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю они заслушали и одобрили несколько документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
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В миреКитайПекинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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