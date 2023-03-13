Захарова предложила министру экономики Сербии выступить против давления США
Захарова предложила министру экономики Сербии Баста выступить против давления США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру экономики Сербии Раде Баста высказаться против давления США на свою страну вместо того, чтобы предлагать ввести антироссийские санкции.
Ранее министр призвал сербское правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит "высокую цену" за отказ от поддержки ограничительных мер Запада.
"Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и её народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится", - написала она в своем телеграм-канале.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.