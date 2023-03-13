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Эксперты объяснили, почему пока рано вводить туристический сбор - РИА Новости, 13.03.2023
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Туризм
 
13:58 13.03.2023 (обновлено: 14:44 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sbor-1857523012.html
Эксперты объяснили, почему пока рано вводить туристический сбор
Эксперты объяснили, почему пока рано вводить туристический сбор - РИА Новости, 13.03.2023
Эксперты объяснили, почему пока рано вводить туристический сбор
Законопроект о введении туристического сбора во всех регионах России снят с рассмотрения Государственной Думы России, а эксперты объяснили, почему подобные... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:58
2023-03-13T14:44
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Законопроект о введении туристического сбора во всех регионах России снят с рассмотрения Государственной Думы России, а эксперты объяснили, почему подобные инициативы российский бизнес считает непродуктивными, сообщает АТОР.Законопроект о туристическом сборе предполагал его введение во всех регионах РФ, даже если на их территориях нет действующих курортов. Поэтому депутаты предложили назвать этот сбор "туристическим", в отличие от текущего "курортного".Предусматривалось наделение регионов правом самостоятельно определять сумму сбора, которая не должна превышать установленную федеральным законом планку (100 рублей на человека в сутки). Как и в случае с курортным сбором, предполагалось, что средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры в конкретном регионе.Но депутаты со своей инициативой не успели – эксперимент по введению курортного сбора в декабре был продлен еще на два года, до 31 декабря 2024 года. К тому же, согласно заключению Правового управления, дата вступления в силу законопроекта о туристическом сборе – 1 января 2023 года – уже "не соответствует текущей календарной".Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 29 сентября 2022 года Андреем Марковым, а также группой депутатов, среди которых зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, его заместители Николай Валуев, Татьяна Лобач, Наталья Костенко Сергей Кривоносов и другие. 1 марта 11 депутатов заявили о снятии своих подписей под законопроектом, после чего 2 марта Андрей Марков направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину об отзыве законодательной инициативы.Напомним, курортный сбор сейчас собирают в трех регионах – Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Туристы оплачивают его при заселении в гостиницы и другие официально зарегистрированные объекты размещения. По данным комитета ГД по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес бюджету Алтайского края 115,6 миллиона рублей, Ставропольского — 904,5 миллиона рублей Краснодарского — 538,1 миллиона рублей.С 1 августа его планируют ввести и в Санкт-Петербурге.Как отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, даже если не брать в расчет низкую или отрицательную экономическую эффективность курортного сбора, всегда нужно помнить о его имиджевом влиянии на туристическое направление. "Пусть сумма и небольшая, но путешественники задумываются: вот мы приехали, заплатили за путевку и еще региону что-то "должны". Но региону надо им, вообще-то, спасибо сказать, а не брать с них деньги", – поясняет он.По мнению Сергея Ромашкина, власти регионов должны искать способы увеличить прямые доходы от туризма: больше средств размещения, больше гостей – больше выручка туристических предприятий, налогов и, соответственно, больше поступлений в бюджет. Решать проблему развития инфраструктуры только за счет гостей, которые приезжают на отдых, непродуктивно, уверен эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20230220/rossiya-1853172353.html
https://ria.ru/20221222/stavropole-1840497287.html
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новости - туризм, туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, законопроекты
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Госдума РФ, Законопроекты
Эксперты объяснили, почему пока рано вводить туристический сбор

Эксперты прокомментировали отказ парламентариев вводить туристический сбор по всей России

© Фото : санаторий "Лаба"Открытый бассейн в санатории "Лаба"
Открытый бассейн в санатории Лаба - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : санаторий "Лаба"
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Законопроект о введении туристического сбора во всех регионах России снят с рассмотрения Государственной Думы России, а эксперты объяснили, почему подобные инициативы российский бизнес считает непродуктивными, сообщает АТОР.
Законопроект о туристическом сборе предполагал его введение во всех регионах РФ, даже если на их территориях нет действующих курортов. Поэтому депутаты предложили назвать этот сбор "туристическим", в отличие от текущего "курортного".
Предусматривалось наделение регионов правом самостоятельно определять сумму сбора, которая не должна превышать установленную федеральным законом планку (100 рублей на человека в сутки). Как и в случае с курортным сбором, предполагалось, что средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры в конкретном регионе.
Но депутаты со своей инициативой не успели – эксперимент по введению курортного сбора в декабре был продлен еще на два года, до 31 декабря 2024 года. К тому же, согласно заключению Правового управления, дата вступления в силу законопроекта о туристическом сборе – 1 января 2023 года – уже "не соответствует текущей календарной".
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 29 сентября 2022 года Андреем Марковым, а также группой депутатов, среди которых зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, его заместители Николай Валуев, Татьяна Лобач, Наталья Костенко Сергей Кривоносов и другие. 1 марта 11 депутатов заявили о снятии своих подписей под законопроектом, после чего 2 марта Андрей Марков направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину об отзыве законодательной инициативы.
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Напомним, курортный сбор сейчас собирают в трех регионах – Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Туристы оплачивают его при заселении в гостиницы и другие официально зарегистрированные объекты размещения.
По данным комитета ГД по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес бюджету Алтайского края 115,6 миллиона рублей, Ставропольского — 904,5 миллиона рублей Краснодарского — 538,1 миллиона рублей.
С 1 августа его планируют ввести и в Санкт-Петербурге.
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Как отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, даже если не брать в расчет низкую или отрицательную экономическую эффективность курортного сбора, всегда нужно помнить о его имиджевом влиянии на туристическое направление. "Пусть сумма и небольшая, но путешественники задумываются: вот мы приехали, заплатили за путевку и еще региону что-то "должны". Но региону надо им, вообще-то, спасибо сказать, а не брать с них деньги", – поясняет он.
По мнению Сергея Ромашкина, власти регионов должны искать способы увеличить прямые доходы от туризма: больше средств размещения, больше гостей – больше выручка туристических предприятий, налогов и, соответственно, больше поступлений в бюджет. Решать проблему развития инфраструктуры только за счет гостей, которые приезжают на отдых, непродуктивно, уверен эксперт.
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