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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 13.03.2023
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12:03 13.03.2023 (обновлено: 12:04 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sboi-1857485909.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 13.03.2023
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:03
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar.По состоянию на 12.00 были зафиксированы 1422 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга."У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", - отметили в свою очередь в пресс-службе компании.
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вконтакте, москва, санкт-петербург, технологии
ВКонтакте, Москва, Санкт-Петербург, Технологии
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Downradar: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе социальной сети

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar.
По состоянию на 12.00 были зафиксированы 1422 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.
"У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", - отметили в свою очередь в пресс-службе компании.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
11 марта, 01:46
 
ВКонтактеМоскваСанкт-ПетербургТехнологии
 
 
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