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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 13.03.2023
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:03
2023-03-13T12:03
2023-03-13T12:04
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе социальной сети, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar.По состоянию на 12.00 были зафиксированы 1422 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга."У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", - отметили в свою очередь в пресс-службе компании.
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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Downradar: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе социальной сети