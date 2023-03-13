https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России - РИА Новости, 13.03.2023
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России
Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, из-за "высокой цены" отказа от... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:50
2023-03-13T22:50
2023-03-13T22:51
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александр вучич
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санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, из-за "высокой цены" отказа от поддержки ограничительных мер Запада. Баста возглавил минэконом Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". "Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России и это становится невыносимо. Я как министр экономики вижу, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, не могу принять того, что мы молчим. Поэтому я за введение санкций в отношении РФ, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю", - написал Баста в Instagram*. "Поэтому от правительства Сербии и всех министров прошу изъясниться по этому вопросу", - указал министр экономики. Сербский президент неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, Санкции в отношении России
Министр экономики Сербии выступил за санкции против России
Министр экономики Сербии Баста призвал правительство ввести санкции против России
БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, из-за "высокой цены" отказа от поддержки ограничительных мер Запада.
Баста возглавил минэконом Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии".
"Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России и это становится невыносимо. Я как министр экономики вижу, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, не могу принять того, что мы молчим. Поэтому я за введение санкций в отношении РФ, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю", - написал Баста в Instagram*.
"Поэтому от правительства Сербии и всех министров прошу изъясниться по этому вопросу", - указал министр экономики.
Сербский президент неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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