Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск
Боец "Вагнера" сообщил о приближении к дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артемовск
БЕРХОВКА (ДНР), 13 мар — РИА Новости. Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".
По его словам, они приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр.
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"Это западная сторона Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.
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Как сообщал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, операция в Артемовске сковывает ВСУ. Киев вынужден перебрасывать крупные резервы для удержания города. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через Часов Яр.
В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.
В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.
Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение.