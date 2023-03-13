https://ria.ru/20230313/rezervy-1857626524.html

Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023

Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:09

2023-03-13T19:09

2023-03-13T21:29

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

евгений пригожин

дебальцево

андрей марочко

вооруженные силы украины

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БЕРХОВКА (ДНР), 13 мар — РИА Новости. Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".По его словам, они приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр.Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.Как сообщал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, операция в Артемовске сковывает ВСУ. Киев вынужден перебрасывать крупные резервы для удержания города. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через Часов Яр.В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

дебальцево

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Бойцы "Группы Вагнера" о продвижении на западном участке фронта Бойцы "Группы Вагнера" о продвижении на западном участке фронта 2023-03-13T19:09 true PT3M05S

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артемовск, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин, дебальцево, андрей марочко, вооруженные силы украины