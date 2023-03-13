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Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 13.03.2023 (обновлено: 21:29 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/rezervy-1857626524.html
Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск
Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 13.03.2023
Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск
Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:09
2023-03-13T21:29
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
евгений пригожин
дебальцево
андрей марочко
вооруженные силы украины
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БЕРХОВКА (ДНР), 13 мар — РИА Новости. Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".По его словам, они приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр.Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.Как сообщал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, операция в Артемовске сковывает ВСУ. Киев вынужден перебрасывать крупные резервы для удержания города. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через Часов Яр.В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857593342.html
артемовск
киев
донецкая народная республика
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Бойцы "Группы Вагнера" о продвижении на западном участке фронта
Бойцы "Группы Вагнера" о продвижении на западном участке фронта
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артемовск, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин, дебальцево, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Дебальцево, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Боец "Вагнера" сообщил о приближении к дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артемовск

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БЕРХОВКА (ДНР), 13 мар — РИА Новости. Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".
По его словам, они приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр.
«

"Это западная сторона Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как сообщал основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, операция в Артемовске сковывает ВСУ. Киев вынужден перебрасывать крупные резервы для удержания города. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через Часов Яр.
В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.
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В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.
Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение.

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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинДебальцевоАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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