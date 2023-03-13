https://ria.ru/20230313/rets-1857472974.html

РЭЦ: компания "ТК-Инвест" обновила сертификат "Сделано в России"

РЭЦ: компания "ТК-Инвест" обновила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 13.03.2023

РЭЦ: компания "ТК-Инвест" обновила сертификат "Сделано в России"

Компания "ТК-Инвест" из Подмосковья получила обновленный сертификат "Сделано в России", подтвердив соответствие в Национальной системе сертификации (НСС)... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:12

2023-03-13T11:12

2023-03-13T11:12

российский экспортный центр (рэц)

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Компания "ТК-Инвест" из Подмосковья получила обновленный сертификат "Сделано в России", подтвердив соответствие в Национальной системе сертификации (НСС) Российского института стандартизации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Право использовать "птичку" - логотип "Сделано в России" - получили 24 вида контейнеров и кузовов для перевозки из Московской области", - говорится в сообщении.Там уточняется, что компании, прошедшие процедуру добровольной сертификации продукции в Национальной системе сертификации, могут получить право стать участником программы "Сделано в России". Для получения сертификата необходимо подтвердить качество своей продукции по одному из направлений: надежность, органичность, экологичность, энергоэффективность."Сертификат "Сделано в России" для компаний - это не только имиджевая и информационная поддержка, но и продвижение под "зонтиком" конкурентоспособной и качественной продукции, повышение репутации компании как проверенного и надежного партнера и, как результат, новые потребители на внутреннем и внешних рынках", - добавили в РЭЦ.Российский экспортный центр принимает онлайн-заявки на участие в системе добровольной сертификации "Сделано в России" и в программе поддержки национального бренда Made in Russia на своем сайте. Информационную поддержку проекту оказывает фонд "Росконгресс".Институт стандартизации как владелец системы добровольной сертификации "Национальная система сертификации", в рамках которой осуществляется добровольное подтверждение соответствия продукции, объединяет более 50 государственных аккредитованных в национальной системе аккредитации органов по сертификации. Двустороннее соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром было подписано в 2022 году.

https://ria.ru/20230310/eksport-1856980497.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), московская область (подмосковье), россия