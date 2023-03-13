https://ria.ru/20230313/razgovor-1857661043.html

Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 13.03.2023

Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно был переизбран на... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:19

2023-03-13T22:19

2023-03-13T22:19

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китай

си цзиньпин

джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно был переизбран на новый срок, заявил заявил в понедельник помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином. Он состоится в определенный момент в скором будущем, я пока не готов назвать вам точную дату. Однако президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР", - сказал Салливан в ходе брифинга, комментируя возможность проведения новых контактов между лидерами США и КНР. В середине февраля Байден заявлял, что намерен переговорить с Си Цзиньпином в скором времени.

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан