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Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 13.03.2023
Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно был переизбран на... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:19
2023-03-13T22:19
2023-03-13T22:19
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно был переизбран на новый срок, заявил заявил в понедельник помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином. Он состоится в определенный момент в скором будущем, я пока не готов назвать вам точную дату. Однако президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР", - сказал Салливан в ходе брифинга, комментируя возможность проведения новых контактов между лидерами США и КНР. В середине февраля Байден заявлял, что намерен переговорить с Си Цзиньпином в скором времени.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан
Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Белый дом: Байден в скором будущем намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в ближайшем будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно был переизбран на новый срок, заявил заявил в понедельник помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы ожидаем, что у президента состоится разговор с председателем Си Цзиньпином. Он состоится в определенный момент в скором будущем, я пока не готов назвать вам точную дату. Однако президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР", - сказал Салливан в ходе брифинга, комментируя возможность проведения новых контактов между лидерами США и КНР.
В середине февраля Байден заявлял, что намерен переговорить с Си Цзиньпином в скором времени.
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