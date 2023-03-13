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СМИ сообщили, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая
СМИ сообщили, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ сообщили, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая
Руководство Евросоюза близко к расколу по вопросу Китая, "ястребиную" позицию в отношении которого требуют занять США, сообщает европейское издание Politico со... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:43
2023-03-13T21:43
2023-03-13T21:43
в мире
китай
сша
брюссель
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
еврокомиссия
европейский совет
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Руководство Евросоюза близко к расколу по вопросу Китая, "ястребиную" позицию в отношении которого требуют занять США, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. Высокопоставленные лица в Европейском совете, включая его главу Шарля Мишеля, настаивают на менее конфронтационном подходе, говорится в публикации. Среди отдельных стран выделяется относительно прокитайская позиция Германии, Венгрии и Греции. Германия является крупным инвестором в Китай, особенно в автомобильную промышленность, и хочет избежать разрыва коммерческих связей, отмечает издание. Опасение ряда стран ЕС вызывает точка зрения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая следуя примеру США, проявляет себя сторонницей жесткого курса. ЕК является исполнительным органом, который играет ключевую роль в принятии решений о доступе Китая в Европу через торговую политику. "Да, мы являемся партнером Соединенных Штатов, но мы не вассальное государство. Мы считаем, что не должны полностью отделяться от Китая... Безусловно ЕК обладает компетенцией в области торговли, но геополитическая стратегия должна вырабатываться по мандату Евросовета", - заявил по этому поводу высокопоставленный источник в Брюсселе.
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в мире, китай, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз
В мире, Китай, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Европейский совет, Евросоюз
СМИ сообщили, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая
Politico сообщило, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая из-за давления США