https://ria.ru/20230313/proekt-1857619222.html

Администрация Байдена одобрила проект по добыче нефти на Аляске

Администрация Байдена одобрила проект по добыче нефти на Аляске - РИА Новости, 13.03.2023

Администрация Байдена одобрила проект по добыче нефти на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена в понедельник согласовала масштабный проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефтяных скважин в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:35

2023-03-13T18:35

2023-03-13T18:35

экономика

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник согласовала масштабный проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефтяных скважин в штате Аляске, одобрив работы на трех из пяти буровых точек, следует из заявления министерства внутренних дел страны. "Решением отклоняются две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips, сокращая предусмотренные проектом буровые площадки на 40%", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что это решение "существенно снижает" масштаб реализации проекта. В воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что президент Байден намерен ограничить проект Уиллоу. Источник указывал, что глава государства предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане. Ранее СМИ сообщили о том, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, объем добычи на нем может составить до 180 тысяч баррелей в день. Против проекта выступают экоактивисты, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".

https://ria.ru/20230309/neft-1856890291.html

https://ria.ru/20230313/krizis-1857578925.html

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экономика, цены на нефть, аляска, вашингтон (штат), сша, джо байден, conocophillips