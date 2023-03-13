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Косачев назвал МУС правосудием по-натовски - РИА Новости, 13.03.2023
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23:12 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pravosudie-1857666934.html
Косачев назвал МУС правосудием по-натовски
Косачев назвал МУС правосудием по-натовски - РИА Новости, 13.03.2023
Косачев назвал МУС правосудием по-натовски
Страны Запада, присоединившиеся к Международному уголовному суду (МУС), "приватизировали" его секретариат - это "правосудие по-натовски", а на Россию его... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:12
2023-03-13T23:12
в мире
россия
украина
сша
константин косачев
владимир путин
международный уголовный суд
нато
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны Запада, присоединившиеся к Международному уголовному суду (МУС), "приватизировали" его секретариат - это "правосудие по-натовски", а на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. "Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. Пока в списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его мнению, эта история – "явно долгоиграющая". Вместе с тем, отметил Косачев, с 2016 года Россия не является участницей Римского статута 1998 года, следовательно, "МУС не обладает юрисдикцией в отношении нашей страны". Кроме того, по его словам, 123 государства присоединились к Римскому статуту 1998 года, из которых 25 - это "страны НАТО и их союзники, которые финансируют войну на Украине и предоставляют киевскому режиму вооружение для совершения международных преступлений". "Эти же страны "приватизировали" секретариат МУС, укомплектовав его своими гражданами. Международный уголовный суд - это правосудие по-натовски. При этом США не подчиняются юрисдикции МУС", - написал законодатель. Он напомнил, что 12 апреля 2019 года суд вынес единогласное решение, отказав прокурору в расследовании военных преступлений США во время их незаконного нахождения в Афганистане с формулировкой "не отвечает интересам правосудия". После этого 2 сентября 2020 года госдепартамент США объявил о введении санкций против МУС и прокурора, потому что он "действует против интересов американцев". "МУС - это правосудие не для "сильных мира сего"", - сказал вице-спикер СФ. Парламентарий подчеркнул, что по аналогии с историей с США, МУС так и не дал правовую оценку военным преступлениям киевского режима, несмотря на то, что "статьи 6-9 Римского Статута применяются к массовым убийствам, нарушениям средств и методов ведения войны, пыткам военнопленных, проведению биологических экспериментов и другим преступлениям". "МУС - это избирательное правосудие", - заключил политик. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230312/statya-1857371478.html
https://ria.ru/20230313/mus-1857616990.html
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в мире, россия, украина, сша, константин косачев, владимир путин, международный уголовный суд, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, США, Константин Косачев, Владимир Путин, Международный уголовный суд, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев назвал МУС правосудием по-натовски

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Международный уголовный суд правосудием по-натовски

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны Запада, присоединившиеся к Международному уголовному суду (МУС), "приватизировали" его секретариат - это "правосудие по-натовски", а на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.
"Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. Пока в списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
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По его мнению, эта история – "явно долгоиграющая".
Вместе с тем, отметил Косачев, с 2016 года Россия не является участницей Римского статута 1998 года, следовательно, "МУС не обладает юрисдикцией в отношении нашей страны".
Кроме того, по его словам, 123 государства присоединились к Римскому статуту 1998 года, из которых 25 - это "страны НАТО и их союзники, которые финансируют войну на Украине и предоставляют киевскому режиму вооружение для совершения международных преступлений".
"Эти же страны "приватизировали" секретариат МУС, укомплектовав его своими гражданами. Международный уголовный суд - это правосудие по-натовски. При этом США не подчиняются юрисдикции МУС", - написал законодатель.
Он напомнил, что 12 апреля 2019 года суд вынес единогласное решение, отказав прокурору в расследовании военных преступлений США во время их незаконного нахождения в Афганистане с формулировкой "не отвечает интересам правосудия". После этого 2 сентября 2020 года госдепартамент США объявил о введении санкций против МУС и прокурора, потому что он "действует против интересов американцев".
"МУС - это правосудие не для "сильных мира сего"", - сказал вице-спикер СФ.
Парламентарий подчеркнул, что по аналогии с историей с США, МУС так и не дал правовую оценку военным преступлениям киевского режима, несмотря на то, что "статьи 6-9 Римского Статута применяются к массовым убийствам, нарушениям средств и методов ведения войны, пыткам военнопленных, проведению биологических экспериментов и другим преступлениям".
"МУС - это избирательное правосудие", - заключил политик.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ: МУС готовит два дела о "военных преступлениях" против России
Вчера, 18:26
 
В миреРоссияУкраинаСШАКонстантин КосачевВладимир ПутинМеждународный уголовный судНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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