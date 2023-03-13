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В России начался сезон лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2023
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12:49 13.03.2023 (обновлено: 13:17 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pozhary-1857501493.html
В России начался сезон лесных пожаров
В России начался сезон лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2023
В России начался сезон лесных пожаров
В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне, с начала 2023 года произошло 14 возгораний в шести регионах, заявил в понедельник заместитель РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:49
2023-03-13T13:17
пожары
природные пожары в россии
россия
алексей венглинский
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне, с начала 2023 года произошло 14 возгораний в шести регионах, заявил в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.По его словам, Россия находится "в самом начале" пожароопасного сезона."По состоянию на сегодняшний день 11 регионов открыли пожароопасный сезон. В основном это Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа", - добавил Венглинский.Так, один из лесных пожаров уже неделю продолжается в Дагестане. Как сообщал республиканский главк МЧС РФ, в 4 километрах от села Куппа Левашинского района горят сухая трава и кустарники разрозненными очагами, сейчас открытый огонь потушен, но тление сохраняется - что грозит повторением возгорания.По последним данным, ущерб лесному хозяйству в России от пожаров в прошлом году составил 7 миллиардов рублей. При этом площадь лесных пожаров в РФ составила 3,4 миллиона гектаров - в три раза меньше по сравнению с 2021 годом.В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.
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пожары, природные пожары в россии, россия, алексей венглинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Россия, Алексей Венглинский, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Происшествия
В России начался сезон лесных пожаров

Замглавы Рослесхоза Венглинский: в России начали регистрировать первые лесные пожары

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне, с начала 2023 года произошло 14 возгораний в шести регионах, заявил в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
«
"На сегодняшний день у нас уже регистрируются первые пожары по стране. С начала года у нас возникло 14 лесных пожаров, площадь еще небольшая – 167 гектаров в шести регионах", - сказал Венглинский на заседании в Совете Федерации.
По его словам, Россия находится "в самом начале" пожароопасного сезона.
"По состоянию на сегодняшний день 11 регионов открыли пожароопасный сезон. В основном это Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа", - добавил Венглинский.
Так, один из лесных пожаров уже неделю продолжается в Дагестане. Как сообщал республиканский главк МЧС РФ, в 4 километрах от села Куппа Левашинского района горят сухая трава и кустарники разрозненными очагами, сейчас открытый огонь потушен, но тление сохраняется - что грозит повторением возгорания.
По последним данным, ущерб лесному хозяйству в России от пожаров в прошлом году составил 7 миллиардов рублей. При этом площадь лесных пожаров в РФ составила 3,4 миллиона гектаров - в три раза меньше по сравнению с 2021 годом.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.
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пожарыПриродные пожары в РоссииРоссияАлексей ВенглинскийФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФПроисшествия
 
 
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