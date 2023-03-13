https://ria.ru/20230313/pozhary-1857501493.html

В России начался сезон лесных пожаров

В России начался сезон лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2023

В России начался сезон лесных пожаров

В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне, с начала 2023 года произошло 14 возгораний в шести регионах, заявил в понедельник заместитель РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:49

2023-03-13T12:49

2023-03-13T13:17

пожары

природные пожары в россии

россия

алексей венглинский

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне, с начала 2023 года произошло 14 возгораний в шести регионах, заявил в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.По его словам, Россия находится "в самом начале" пожароопасного сезона."По состоянию на сегодняшний день 11 регионов открыли пожароопасный сезон. В основном это Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа", - добавил Венглинский.Так, один из лесных пожаров уже неделю продолжается в Дагестане. Как сообщал республиканский главк МЧС РФ, в 4 километрах от села Куппа Левашинского района горят сухая трава и кустарники разрозненными очагами, сейчас открытый огонь потушен, но тление сохраняется - что грозит повторением возгорания.По последним данным, ущерб лесному хозяйству в России от пожаров в прошлом году составил 7 миллиардов рублей. При этом площадь лесных пожаров в РФ составила 3,4 миллиона гектаров - в три раза меньше по сравнению с 2021 годом.В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.

https://ria.ru/20230310/les-1857129606.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, россия, алексей венглинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, происшествия