https://ria.ru/20230313/pozhar-1857612632.html

В Петербурге в ангаре произошел пожар

В Петербурге в ангаре произошел пожар - РИА Новости, 13.03.2023

В Петербурге в ангаре произошел пожар

Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь возгорания уточняется, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:11

2023-03-13T18:11

2023-03-13T18:11

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь возгорания уточняется, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Красносельском шоссе поступило в 17.06. "Происходит горение в цельнометаллическом размером 30 на 12 метров ангаре. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек.

https://ria.ru/20230313/pozhar-1857431840.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)