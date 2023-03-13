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В Петербурге в ангаре произошел пожар
В Петербурге в ангаре произошел пожар - РИА Новости, 13.03.2023
В Петербурге в ангаре произошел пожар
Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь возгорания уточняется, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:11
2023-03-13T18:11
2023-03-13T18:11
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь возгорания уточняется, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Красносельском шоссе поступило в 17.06. "Происходит горение в цельнометаллическом размером 30 на 12 метров ангаре. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге в ангаре произошел пожар
ГУМЧС: в Санкт-Петербурге в ангаре произошел пожар, площадь возгорания уточняется