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СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023
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11:09 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/poteri-1857471770.html
СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек
СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек
Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:09
2023-03-13T11:09
в мире
ирина верещук
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
киев
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных. "Она (Верещук - ред.) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших", - говорится в статье. Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли... 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, ирина верещук, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, киев, украина
В мире, Ирина Верещук, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Киев, Украина
СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек

Испанская газета ElPais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
"Она (Верещук - ред.) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших", - говорится в статье.
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Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли... 100 тысяч военных".
Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.
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В миреИрина ВерещукУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссияКиевУкраина
 
 
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