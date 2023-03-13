СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек
Испанская газета ElPais сообщила о потерях Киева в десятки тысяч человек
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
"Она (Верещук - ред.) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших", - говорится в статье.
Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли... 100 тысяч военных".
Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.