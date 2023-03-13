https://ria.ru/20230313/poteri-1857471770.html

СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек

СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ пишут о потерях Киева в десятки тысяч человек

Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:09

2023-03-13T11:09

2023-03-13T11:09

в мире

ирина верещук

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

киев

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных. "Она (Верещук - ред.) отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия ... и несмотря на десятки тысяч погибших", - говорится в статье. Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли... 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html

https://ria.ru/20230311/nastuplenie-1857224745.html

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирина верещук, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, киев, украина