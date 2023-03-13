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Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
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15:22 13.03.2023 (обновлено: 15:23 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/poseschenie-1857560562.html
Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ
Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:22
2023-03-13T15:23
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal. "Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ

WSJ: председатель КНР рассматривает возможность посетить несколько европейских стран

© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Selim Chtayti
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal.
"Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден", - говорится в сообщении издания.
Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву.
Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.
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