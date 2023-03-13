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Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ

Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023

Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:22

2023-03-13T15:22

2023-03-13T15:23

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal. "Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден", - говорится в сообщении издания. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей