Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ
WSJ: председатель КНР рассматривает возможность посетить несколько европейских стран
© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Selim Chtayti
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпинь на фоне вероятного визита в РФ рассматривает возможность посетить ряд европейских стран, сообщает газета Wall Street Journal.
"Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по его словам, полный маршрут поездки не подтвержден", - говорится в сообщении издания.
Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву.
Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.