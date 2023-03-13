https://ria.ru/20230313/polimetall-1857493248.html

"Полиметалл" направит средства на соцпроекты в Хабаровском крае

"Полиметалл" направит средства на соцпроекты в Хабаровском крае - РИА Новости, 13.03.2023

"Полиметалл" направит средства на соцпроекты в Хабаровском крае

Компания "Полиметалл" направит около 100 миллионов рулей на реализацию социальных проектов в Хабаровском крае, подписано соответствующее соглашение, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:24

2023-03-13T12:24

2023-03-13T12:24

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

полиметалл

россия

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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Компания "Полиметалл" направит около 100 миллионов рулей на реализацию социальных проектов в Хабаровском крае, подписано соответствующее соглашение, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона уточнил, что в Амурском районе, где расположен гидрометаллургический комбинат "Полиметалла", в этом году на развитие медицины планируют выделить 10 миллионов рублей. Средства направят на привлечение квалифицированных медицинских кадров в район, в том числе на ремонт жилья для специалистов. "В прошлом году благодаря финансовой поддержке компании были отремонтированы четыре квартиры для врачей и обновлена внутрибольничная информационная система Амурской ЦРБ", - напомнил губернатор. По данным правительства региона, по соглашению с компанией в прошлом году впервые были поддержаны проекты Федерации ледовых видов спорта Амурского района. Результатом этих проектов стало создание на базе арены "Территория льда" первого в районе "Ледового класса" по обучению хоккею и фигурному катанию, развитие секции следж-хоккея для людей с ограниченными возможностями, поддержка турниров по хоккею, повышение доступности ледовых видов спорта для социально незащищенных слоев населения. Дегтярев отметил, что продолжится содействие развитию ледовых видов спорта: хоккея и фигурного катания, секции следж-хоккея для людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно обеспечена поддержка профессиональных команд – хоккейных клубов "СКА-Нефтяник" и "Амур", футбольного клуба "СКА-Хабаровск". "Социальные инвестиции "Полиметалла" позволяют решать задачи не только регионального уровня, но и широкий круг вопросов по повышению качества жизни населения в районах присутствия компании. Правительство края со своей стороны обеспечивает все необходимые условия для дальнейшей реализации инвестпроектов, стабильной работы предприятий горнодобывающей отрасли", - подчеркнул Дегтярев. В свою очередь Несис подтвердил, что "сотрудничество с регионом в социальной сфере будет продолжаться", так как в Хабаровском крае стабильно работают крупные производственные предприятия компании, реализуются инвестпроекты.. Как информирует правительство региона, всего с 2013 года в развитие социальной сферы Хабаровского края компания инвестировала более 2 миллиардов рублей. Средства вкладываются в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшение инфраструктуры, сохранение национальной культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. "Полиметалл" осуществляет свою деятельность в нескольких муниципальных районах субъекта. Здесь работают четыре предприятия компании: Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК, город Амурск), "Ресурсы Албазино" (район имени Полины Осипенко), "Светлое" (Охотский район), "Кутынская ГГК" (Тугуро-Чумиканский район). Компания продолжает реализацию инвестпроекта по строительству второй автоклавной линии на АГМК. Ежегодно, помимо соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с властями региона, "Полиметалл" подписывает аналогичные документы с администрациями районов и местными ассоциациями коренных малочисленных народов Севера. Группа "Полиметалл" - основанная в 1998 году российская горнорудная компания. Занимается добычей серебра, золота и меди (в ближайшей перспективе - добыча металлов платиновой группы в Карелии). Центральный офис располагается в Санкт-Петербурге. Головная компания, Polymetal International plc, зарегистрирована на острове Джерси. Акции Polymetal International plc торгуются на Московской, Казахстанской и Лондонской биржах, входят в индекс ММВБ, FTSE 250 и индекс FTSE Gold Mines.

https://ria.ru/20230307/degtyarev-1856266501.html

https://ria.ru/20230220/zhile-1853092557.html

https://ria.ru/20230220/podderzhka-1853072148.html

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Владимир Лаврентьев

хабаровский край, михаил дегтярев, полиметалл, россия