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США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок - РИА Новости, 13.03.2023
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23:03 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/podlodki-1857665816.html
США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок
США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок - РИА Новости, 13.03.2023
США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок
США, Великобритания и Австралия определили "оптимальный путь" поставок Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в рамках военного партнерства... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:03
2023-03-13T23:03
в мире
австралия
канберра
сша
aukus
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Великобритания и Австралия определили "оптимальный путь" поставок Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы определили оптимальный путь поставок Австралии атомных подводных лодок, вооруженных конвенциональным оружием. Есть три фазы для австралийских подводных мощностей и совместной политики сдерживания", - отметил он на брифинге. Представитель администрации также добавил, что в рамках сотрудничества будет проводиться "почти беспрецедентная чувствительно сложная технологическая кооперация" Вашингтона, Лондона и Канберры.
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в мире, австралия, канберра, сша, aukus
В мире, Австралия, Канберра, США, AUKUS
США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок

Белый дом: США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок

© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric BoatАмериканская подводная лодка
Американская подводная лодка
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
Американская подводная лодка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Великобритания и Австралия определили "оптимальный путь" поставок Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы определили оптимальный путь поставок Австралии атомных подводных лодок, вооруженных конвенциональным оружием. Есть три фазы для австралийских подводных мощностей и совместной политики сдерживания", - отметил он на брифинге.
Представитель администрации также добавил, что в рамках сотрудничества будет проводиться "почти беспрецедентная чувствительно сложная технологическая кооперация" Вашингтона, Лондона и Канберры.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой
Вчера, 21:37
 
В миреАвстралияКанберраСШАAUKUS
 
 
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