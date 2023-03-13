https://ria.ru/20230313/podlodki-1857665816.html

США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок

США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок - РИА Новости, 13.03.2023

США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок

США, Великобритания и Австралия определили "оптимальный путь" поставок Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в рамках военного партнерства... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:03

2023-03-13T23:03

2023-03-13T23:03

в мире

австралия

канберра

сша

aukus

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Великобритания и Австралия определили "оптимальный путь" поставок Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы определили оптимальный путь поставок Австралии атомных подводных лодок, вооруженных конвенциональным оружием. Есть три фазы для австралийских подводных мощностей и совместной политики сдерживания", - отметил он на брифинге. Представитель администрации также добавил, что в рамках сотрудничества будет проводиться "почти беспрецедентная чувствительно сложная технологическая кооперация" Вашингтона, Лондона и Канберры.

https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html

австралия

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в мире, австралия, канберра, сша, aukus