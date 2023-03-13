https://ria.ru/20230313/podlodki-1857657948.html

США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia

США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia - РИА Новости, 13.03.2023

США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia

США планирует в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц, сообщил советник... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:46

2023-03-13T21:46

2023-03-13T22:17

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США планирует в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, до продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании."Поставки трех подводных лодок класса Virginia из США в Австралию (состоятся) в течение 2030 годов с возможностью при необходимости увеличить партию до пяти", - сказал он на брифинге для журналистов.Встреча лидеров трех стран-членов AUKUS состоится позднее в понедельник (вторник по времени Москвы) в американском городе Сан-Диего, где, как ожидается, будут официально оглашены параметры многомиллиардной оружейной сделки.

https://ria.ru/20230309/submariny-1856658042.html

https://ria.ru/20221027/kitay-1827134855.html

сша

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в мире, сша, австралия, великобритания, джейк салливан, aukus