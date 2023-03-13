https://ria.ru/20230313/podlodki-1857657948.html
США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia
США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia - РИА Новости, 13.03.2023
США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia
США планирует в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц, сообщил советник... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:46
2023-03-13T21:46
2023-03-13T22:17
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США планирует в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, до продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании."Поставки трех подводных лодок класса Virginia из США в Австралию (состоятся) в течение 2030 годов с возможностью при необходимости увеличить партию до пяти", - сказал он на брифинге для журналистов.Встреча лидеров трех стран-членов AUKUS состоится позднее в понедельник (вторник по времени Москвы) в американском городе Сан-Диего, где, как ожидается, будут официально оглашены параметры многомиллиардной оружейной сделки.
https://ria.ru/20230309/submariny-1856658042.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, джейк салливан, aukus
В мире, США, Австралия, Великобритания, Джейк Салливан, AUKUS
США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia
Белый дом: США поставит Австралии не менее трех подлодок класса Virginia в 2030-х годах
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США планирует в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, до продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
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"Поставки трех подводных лодок класса Virginia из США в Австралию (состоятся) в течение 2030 годов с возможностью при необходимости увеличить партию до пяти", - сказал он на брифинге для журналистов.
Встреча лидеров трех стран-членов AUKUS состоится позднее в понедельник (вторник по времени Москвы) в американском городе Сан-Диего, где, как ожидается, будут официально оглашены параметры многомиллиардной оружейной сделки.
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