https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html

Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой

Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой - РИА Новости, 13.03.2023

Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой

США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, сообщил советник... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:37

2023-03-13T21:37

2023-03-13T22:22

сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки – субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий", - сказал Салливан.Проект, по его словам, предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827134855.html

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сша, австралия, aukus, в мире, джейк салливан