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Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой - РИА Новости, 13.03.2023
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21:37 13.03.2023 (обновлено: 22:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/podlodka-1857656615.html
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой - РИА Новости, 13.03.2023
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой
США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, сообщил советник... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:37
2023-03-13T22:22
сша
австралия
aukus
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки – субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий", - сказал Салливан.Проект, по его словам, предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.
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сша, австралия, aukus, в мире, джейк салливан
США, Австралия, AUKUS, В мире, Джейк Салливан
Страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой

Белый дом: страны AUKUS планируют создать новую подлодку с ядерной силовой установкой

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую подлодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки – субмарины SSN AUKUS с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий", - сказал Салливан.
Проект, по его словам, предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.
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СШААвстралияAUKUSВ миреДжейк Салливан
 
 
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