https://ria.ru/20230313/pistolet-1857557020.html

Концерн "Калашников" начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн "Калашников" начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева - РИА Новости, 14.03.2023

Концерн "Калашников" начал серийные поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн "Калашников" начал поставки модульного пистолета Лебедева, оружие проходит испытания в войсках, сообщил президент компании Алан Лушников. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-13T15:06

2023-03-13T15:06

2023-03-14T00:00

безопасность

технологии

санкт-петербург

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставки модульного пистолета Лебедева, оружие проходит испытания в войсках, сообщил президент компании Алан Лушников. Данное заявление он сделал в преддверии выставки "Экспотехностраж", которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге."Выставка "Экспотехностраж" традиционно важна для нас с точки зрения ее организатора и заказчика нашей продукции, Федеральной службы войск национальной гвардии России. Росгвардия — надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания", — цитирует Лушникова пресс-служба концерна. В экспозиции "Калашникова" на выставке будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, морская техника, решения в области динамической защиты; всего более 30 наименований изделий. Помимо линейки девятимиллиметровых пистолетов Лебедева в сегменте боевого стрелкового оружия участникам и гостям форума будут представлены автоматы Калашникова 100-й и 200-й серий, девятимиллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, 7,62-миллиметровая снайперская винтовка Чукавина СВЧ, которая успешно выдержала государственные испытания.Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количества патронов.Масса МПЛ (с магазином без патронов) составляет 0,8 килограмма, МПЛ1 с прибором малошумной стрельбы — 1,15 килограмма. Длина ствола пистолетов — 112 и 127 миллиметров соответственно. Емкость магазинов — 16 патронов.

https://ria.ru/20221227/drony-1841708190.html

https://ria.ru/20230110/vintovka-1843793175.html

https://ria.ru/20230117/ak-1845375019.html

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безопасность, технологии, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)