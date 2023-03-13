https://ria.ru/20230313/otchet-1857459543.html

Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме

Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме - РИА Новости, 13.03.2023

Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме

Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:40

2023-03-13T10:40

2023-03-13T10:46

госдума рф

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила пресс-служба кабмина.В понедельник лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.

https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин