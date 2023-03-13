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Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме - РИА Новости, 13.03.2023
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10:40 13.03.2023 (обновлено: 10:46 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/otchet-1857459543.html
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме - РИА Новости, 13.03.2023
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме
Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:40
2023-03-13T10:46
госдума рф
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила пресс-служба кабмина.В понедельник лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
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госдума рф, политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме

Правительство заявило, что не определилось точно с датой ежегодного отчета в Госдуме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила пресс-служба кабмина.
В понедельник лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта.
"Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
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