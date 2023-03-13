https://ria.ru/20230313/otchet-1857459543.html
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме - РИА Новости, 13.03.2023
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме
Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:40
2023-03-13T10:40
2023-03-13T10:46
госдума рф
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782303942_0:33:3582:2048_1920x0_80_0_0_6d7be8e40db00a1400e4c572e9a826e6.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме пока не определена, возможные числа - 22 или 23 марта, консультации по этому вопросу продолжаются, сообщила пресс-служба кабмина.В понедельник лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме состоится 23 марта."Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что точная дата отчета правительства в ГД станет известна на следующей неделе, рассматривались 22 и 23 марта.
https://ria.ru/20230306/zyuganov-1856078859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782303942_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_8ff868ce6ec7aa7cead4a9b2bd4babad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин
Правительство не подтвердило дату ежегодного отчета в Госдуме
Правительство заявило, что не определилось точно с датой ежегодного отчета в Госдуме