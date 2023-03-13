https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html

В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального

В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вручении "Оскара" за фильм про Алексея Навального, заявил, что в Голливуде тоже есть элементы... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:08

2023-03-13T13:08

2023-03-13T13:27

голливуд

россия

лос-анджелес

алексей навальный

дмитрий песков

культура

кино

оскар (премия)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вручении "Оскара" за фильм про Алексея Навального, заявил, что в Голливуде тоже есть элементы политизации.Церемония вручения "Оскара" проходила в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра."Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает", - ответил Песков на вопрос, как в Кремле воспринимают то, что награда досталась ленте про россиянина.По его словам, говорить о каких-то кинематографических достоинствах ленты он не может, потому что не знаком с ней.

https://ria.ru/20230302/poputchiki-1855503993.html

голливуд

россия

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

голливуд, россия, лос-анджелес, алексей навальный, дмитрий песков, культура, кино, оскар (премия), в мире