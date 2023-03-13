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В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального - РИА Новости, 13.03.2023
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13:08 13.03.2023 (обновлено: 13:27 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/oskar-1857508762.html
В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального
В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вручении "Оскара" за фильм про Алексея Навального, заявил, что в Голливуде тоже есть элементы... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:08
2023-03-13T13:27
голливуд
россия
лос-анджелес
алексей навальный
дмитрий песков
культура
кино
оскар (премия)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вручении "Оскара" за фильм про Алексея Навального, заявил, что в Голливуде тоже есть элементы политизации.Церемония вручения "Оскара" проходила в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра."Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает", - ответил Песков на вопрос, как в Кремле воспринимают то, что награда досталась ленте про россиянина.По его словам, говорить о каких-то кинематографических достоинствах ленты он не может, потому что не знаком с ней.
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голливуд, россия, лос-анджелес, алексей навальный, дмитрий песков, культура, кино, оскар (премия), в мире
Голливуд, Россия, Лос-Анджелес, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Культура, кино, Оскар (премия), В мире
В Кремле прокомментировали вручение "Оскара" за фильм про Навального

Песков назвал вручение фильму "Навальный" премии "Оскар" элементом политизации Голливуда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вручении "Оскара" за фильм про Алексея Навального, заявил, что в Голливуде тоже есть элементы политизации.
Церемония вручения "Оскара" проходила в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра.
"Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает", - ответил Песков на вопрос, как в Кремле воспринимают то, что награда досталась ленте про россиянина.
По его словам, говорить о каких-то кинематографических достоинствах ленты он не может, потому что не знаком с ней.
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ГолливудРоссияЛос-АнджелесАлексей НавальныйДмитрий ПесковКультуракиноОскар (премия)В мире
 
 
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