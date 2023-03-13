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Биография Кэндзабуро Оэ

Биография Кэндзабуро Оэ - РИА Новости, 13.03.2023

Биография Кэндзабуро Оэ

Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 в глухой горной деревушке Ехиме на острове Сикоку. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:19

2023-03-13T12:19

2023-03-13T12:19

справки

япония

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Японский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 в глухой горной деревушке Ехиме на острове Сикоку.Его детские годы пришлись на Вторую мировую войну (1939-1945). С девяти лет, после гибели на войне отца, воспитывался матерью и бабушкой. В 1959 году окончил отделение французской литературы Токийского университета.На становление Оэ как писателя решающее влияние оказали Жан Поль Сартр и философия экзистенциализма, идеи представителей русской формальной школы, взгляды Юрия Лотмана, Михаила Бахтина, а также творчество Федора Достоевского, Льва Толстого, Томаса Манна, Уильяма Фолкнера, Абэ Кобо.Дебютировал пьесами для университетского театра. Первый крупный успех снискали рассказы "Чуднaя работа" (1957) и "Содержание скотины" (1958), за которые он был удостоен литературной премии Акутагавы, присуждаемой дебютантам.Начиная с первых произведений, столкновение хрупкой человечности с жестоким формализмом социума стала ведущей темой его творчества. Молодежь – действующее лицо почти всех романов Оэ.В 1961 году Оэ опубликовал повесть "Семнадцатилетний", написанную под впечатлением от убийства Инэдзиро Асанумы – лидера Социалистической партии Японии. Убийцей стал 17-летний член ультранационалистической организации. В повести Оэ раскрыл "анатомию" тщеславного эгоиста, который становится наемным киллером. Повесть имела колоссальный успех.В 1961 году Оэ путешествовал по Восточной (по приглашению правительств Болгарии и Польши) и Западной Европе, посетив Болгарию, Грецию, Италию, Польшу, СССР, Францию и Англию. В Париже Кэндзабуро Оэ встретился с Сартром и Симоной де Бовуар, с которыми принял участие в демонстрации против военных действий Франции в Алжире. По возвращении он выпустил сборник путевых заметок "Голос Европы и мой собственный голос" (1962).В 1964 году Оэ написал автобиографический роман "Личный опыт", в котором отразилась его душевная травма, вызванная рождением в 1963 году больного ребенка с пораженным мозгом.Среди других известных романов писателя – "Футбол 1860" (1967), "Объяли меня воды до души моей" (1973), "Записки пинчраннера" (1976), "Вставайте, о молодые люди новой эры" (1983).Кэндзабуро Оэ был известен как противник ядерных вооружений. В 1965 году он опубликовал "Заметки из Хиросимы" – обширное эссе о жертвах атомной бомбардировки.В 1976 году Оэ провел в Мексике, где работал в качестве приглашенного лектора. Знакомство с мексиканской культурой позднее нашло отражение в одном из важнейших сочинений писателя, романе "Игры современников" (1979), а также в ряде других работ последующих лет ("Женщины, слушающие дождевое дерево", "Родственники жизни" и др.).После публикации в 1993-1995 годах трилогии "Пылающее зеленое дерево" Кэндзабуро Оэ заявил, что больше писать не будет. Тем не менее, в 1998 году был опубликован новый роман "Кульбит", в котором описаны нравы религиозной секты, напоминающей Аум Сенрикё. В конце 2005 года Оэ объявил о прекращении своего литературного творчества с публикацией романа "Прощай же, книга!".В 2007 году Оэ вновь вернулся к творчеству, опубликовав роман "На прекрасную Аннабель Ли ветер дохнул, и куда-то ее унесли". В 2009 году был опубликован роман название "Смерть от воды", центральной темой которого стало место императора в японской культуре. В 2013 году была издан цикл рассказов "В позднем стиле", работу над которым Оэ начал после аварии на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года.Кэндзабуро Оэ выступал с лекциями во многих университетах мира, в том числе Гарвардском, Колумбийском, Принстонском (все – США), в Свободном университете Берлина (Германия) и др.Оэ – один из основателей антивоенного объединения "Статья 9", выступающего за недопущение пересмотра девятой статьи конституции Японии (запрещает стране иметь собственные вооруженные силы). Произведения Кэндзабуро Оэ были переведены на многие языки.В СССР и России наибольшую популярность приобрели его произведения "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860 года", "Опоздавшая молодежь" и другие. Широкое распространение его книги получили в переводах выдающегося российского япониста и переводчика Владимира Гривнина, который знал Оэ лично и дружил с писателем.В 1994 году Оэ был награжден Нобелевской премией по литературе.Среди многочисленных литературных наград писателя японские премии – Дзюнъитиро Танидзаки (1967), Сэйдзи Номы (1973), "Ёмиури" (1982), а также итальянская "Гринцане-Кавур" (1996).В 2002 году ему был присужден ордена Почетного легиона (Франция, 2002).В октябре 1994 году он отклонил награду японского правительства – Орден культуры. Тогда Оэ подчеркнул, что не может принять орден от государства, идеалы которого так часто оспаривал.3 марта 2023 года Кэндзабуро Оэ скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, япония