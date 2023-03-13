https://ria.ru/20230313/obsuzhdenie-1857569907.html
ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках"
ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.03.2023
ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках"
В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:00
2023-03-13T16:00
2023-03-13T16:00
в мире
урсула фон дер ляйен
джо байден
дмитрий песков
еврокомиссия
северный поток
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках". Глава Еврокомиссии совершила на минувшей неделе визиты в Канаду и США. В США Фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Джо Байденом. Диверсии на "Северных потоках" в ходе этого визита официально не упоминались. "У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии… Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему… Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов", - сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857373445.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, джо байден, дмитрий песков, еврокомиссия, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках"
ЕК отказалась отвечать, обсуждала ли фон дер Ляйен в США утечки по "Северным потокам"
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках".
Глава Еврокомиссии совершила на минувшей неделе визиты в Канаду и США. В США Фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Джо Байденом. Диверсии на "Северных потоках" в ходе этого визита официально не упоминались.
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
"У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии… Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему… Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов", - сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Журналист Херш прокомментировал статью NYT о диверсии на "Северных потоках"