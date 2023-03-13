https://ria.ru/20230313/obsuzhdenie-1857569907.html

ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках"

ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.03.2023

ЕК заявила об отсутствии новых данных по утечке на "Северных потоках"

В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:00

2023-03-13T16:00

2023-03-13T16:00

в мире

урсула фон дер ляйен

джо байден

дмитрий песков

еврокомиссия

северный поток

авария на "северных потоках"

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались отвечать, обсуждала ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с Джо Байденом утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках". Глава Еврокомиссии совершила на минувшей неделе визиты в Канаду и США. В США Фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Джо Байденом. Диверсии на "Северных потоках" в ходе этого визита официально не упоминались. "У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии… Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему… Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов", - сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант. Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857373445.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, джо байден, дмитрий песков, еврокомиссия, северный поток, авария на "северных потоках"