https://ria.ru/20230313/neft-1857527832.html

Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента

Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента - РИА Новости, 13.03.2023

Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента

Импорт сырой российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:46

2023-03-13T13:46

2023-03-13T13:47

экономика

германия

россия

евросоюз

destatis

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Импорт сырой российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго против России, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). "По данным Федерального статистического управления, в январе 2023 года в Германию было импортировано 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года объем импорта составлял 2,8 миллиона тонн. Импорт нефти из России фактически остановился, арифметически он упал на 99,9%", - говорится в сообщении. Согласно данным статистического управления, доля России в совокупном импорте нефти Германии снизилась с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в январе этого года. Для замещения импорта российской нефти Германия нарастила закупки из Норвегии (на 44%), Великобритании (на 42%) и Казахстана (на 34,6%). Также Destatis подчеркивает роль США и Объединённых Арабских Эмиратов как важных поставщиков нефти для Германии. Кроме того, согласно статистическому бюро, в среднем за тонну импортированной нефти Германии в прошлом году нужно было платить 686 евро, что стало абсолютным рекордом с начала ведения внешнеторговой статистики в 1950 году. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года, а запрет на поставки российских нефтепродуктов – 5 февраля этого года. Одновременно с этим страны ЕС и "большой семерки" установили ценовые потолки на российские нефть и нефтепродукты. В ответ на это Россия запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к установлению ценовых потолков.

https://ria.ru/20230301/teplo-1855197281.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, евросоюз, destatis