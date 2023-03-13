https://ria.ru/20230313/neft-1857527832.html
Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента
Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента - РИА Новости, 13.03.2023
Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента
Импорт сырой российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:46
2023-03-13T13:46
2023-03-13T13:47
экономика
германия
россия
евросоюз
destatis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:232:2744:1776_1920x0_80_0_0_5188cb5792f63de9d6204e586021f465.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Импорт сырой российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго против России, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). "По данным Федерального статистического управления, в январе 2023 года в Германию было импортировано 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года объем импорта составлял 2,8 миллиона тонн. Импорт нефти из России фактически остановился, арифметически он упал на 99,9%", - говорится в сообщении. Согласно данным статистического управления, доля России в совокупном импорте нефти Германии снизилась с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в январе этого года. Для замещения импорта российской нефти Германия нарастила закупки из Норвегии (на 44%), Великобритании (на 42%) и Казахстана (на 34,6%). Также Destatis подчеркивает роль США и Объединённых Арабских Эмиратов как важных поставщиков нефти для Германии. Кроме того, согласно статистическому бюро, в среднем за тонну импортированной нефти Германии в прошлом году нужно было платить 686 евро, что стало абсолютным рекордом с начала ведения внешнеторговой статистики в 1950 году. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года, а запрет на поставки российских нефтепродуктов – 5 февраля этого года. Одновременно с этим страны ЕС и "большой семерки" установили ценовые потолки на российские нефть и нефтепродукты. В ответ на это Россия запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к установлению ценовых потолков.
https://ria.ru/20230301/teplo-1855197281.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_526:214:2632:1794_1920x0_80_0_0_fc5c4a18ccd192d3f8a5410abe236441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, евросоюз, destatis
Экономика, Германия, Россия, Евросоюз, Destatis
Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9 процента
Destatis сообщило о падении импорта российской нефти в Германию в январе на 99,9 процента
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Импорт сырой российской нефти в Германию упал на 99,9% в январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне введенного ЕС нефтяного эмбарго против России, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis
).
"По данным Федерального статистического управления, в январе 2023 года в Германию было импортировано 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года объем импорта составлял 2,8 миллиона тонн. Импорт нефти из России фактически остановился, арифметически он упал на 99,9%", - говорится в сообщении.
В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году
Согласно данным статистического управления, доля России в совокупном импорте нефти Германии снизилась с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в январе этого года.
Для замещения импорта российской нефти Германия нарастила закупки из Норвегии
(на 44%), Великобритании
(на 42%) и Казахстана
(на 34,6%). Также Destatis подчеркивает роль США
и Объединённых Арабских Эмиратов как важных поставщиков нефти для Германии.
Кроме того, согласно статистическому бюро, в среднем за тонну импортированной нефти Германии в прошлом году нужно было платить 686 евро, что стало абсолютным рекордом с начала ведения внешнеторговой статистики в 1950 году.
Эмбарго ЕС на закупки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года, а запрет на поставки российских нефтепродуктов – 5 февраля этого года. Одновременно с этим страны ЕС и "большой семерки" установили ценовые потолки на российские нефть и нефтепродукты. В ответ на это Россия запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов в страны, которые присоединились к установлению ценовых потолков.