https://ria.ru/20230313/leopard-1857504406.html

Марочко не исключил, что танки Leopard 2 уже завозят на передовую

Марочко не исключил, что танки Leopard 2 уже завозят на передовую - РИА Новости, 13.03.2023

Марочко не исключил, что танки Leopard 2 уже завозят на передовую

Танки Leopard 2 пока не были замечены на линии боевого соприкосновения, однако это не значит, что техника еще не поступила украинским войскам, сообщил в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:56

2023-03-13T12:56

2023-03-13T12:56

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leopard 2

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Танки Leopard 2 пока не были замечены на линии боевого соприкосновения, однако это не значит, что техника еще не поступила украинским войскам, сообщил в интервью военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее несколько стран, в числе которых Германия, Польша, Норвегия, передали Украине эти современные танки производства ФРГ. "Касаемо танков Leopard и других танков, которые были озвучены Западом, по тем данным, которые приходят мне, еще они не были выявлены в нашей зоне ответственности. Но это не значит, что их там нет. Вполне возможно, что уже завозят эту технику на линию боевого соприкосновения", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". При этом он обратил внимание и на другую бронетехнику, которую используют украинские войска, в том числе на американские бронетранспортеры М113. "Она (техника) довольно-таки неплохо зарекомендовала себя для украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения. Но тоже имеет ряд недостатков, более того, она еще производства 1980-х. Но вместе с тем это серьезная техника, на нее стоит обращать внимание: она позволяет очень быстро перемещаться личному составу вооруженных формирований Украины, вести маневренную оборону", - отметил Марочко. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230312/tanki-1857323448.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей марочко, германия, россия, вооруженные силы украины, leopard 2