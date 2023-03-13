https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html

Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"

Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет" - РИА Новости, 13.03.2023

Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"

Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:03

2023-03-13T04:03

2023-03-13T04:08

новое оружие россии

безопасность

россия

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/20/1555872063_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_94af10ba99774e8e30f5392b2c6da1f0.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил РИА Новости информированный источник."Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью", - рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что "барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника".В номенклатуру боевых частей дрона сегодня входят три типа - кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.Источник добавил, что в результате на сегодняшний день у ВС РФ есть два вида "Изделия-52" с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки.Барражирующий боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделие-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная версия аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51".Барражирующие боеприпасы - класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух - поверхность".

https://ria.ru/20230311/raketa-1857168173.html

https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф