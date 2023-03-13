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Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет" - РИА Новости, 13.03.2023
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Новое оружие России
 
04:03 13.03.2023 (обновлено: 04:08 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/lantset-1857427192.html
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет" - РИА Новости, 13.03.2023
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:03
2023-03-13T04:08
новое оружие россии
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил РИА Новости информированный источник."Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью", - рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что "барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника".В номенклатуру боевых частей дрона сегодня входят три типа - кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.Источник добавил, что в результате на сегодняшний день у ВС РФ есть два вида "Изделия-52" с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки.Барражирующий боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделие-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная версия аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51".Барражирующие боеприпасы - класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух - поверхность".
https://ria.ru/20230311/raketa-1857168173.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"

Боевую часть российских дронов-камикадзе "Ланцет" усилили, учитывая опыт спецоперации

© РИА Новости / Алексей ПаньшинБеспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат Ланцет - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские барражирующие боеприпасы "Изделие-52", также известные как "Ланцет", модернизированы по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, в том числе они получили более мощную боевую часть, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью", - рассказал собеседник агентства.
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Источник добавил, что "барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника".
В номенклатуру боевых частей дрона сегодня входят три типа - кумулятивная, осколочно-фугасная и термобарическая.
Источник добавил, что в результате на сегодняшний день у ВС РФ есть два вида "Изделия-52" с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки.
Барражирующий боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO. Кроме версии "Изделие-52" с двумя X-образными крыльями, есть более крупная версия аппарата с одним большим X-образным крылом и небольшим хвостовым оперением, получившая обозначение "Изделие-51".
Барражирующие боеприпасы - класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух - поверхность".
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