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Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 13.03.2023
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13:35 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/kredity-1857522598.html
Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья
Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 13.03.2023
Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья
Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) помог ввести в России в 2022 году около 5,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:35
2023-03-13T13:35
россия
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Недвижимость. Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) помог ввести в России в 2022 году около 5,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин."В прошлом году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 миллиона квадратных метров. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемые за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря таким проектам, по данным регионов, было сдано более 5,58 миллиона квадратных метров жилья", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы ИБК в регионах.Как отметил вице-премьер, наилучших результатов добились Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Тюменская и Рязанская области.По его данным, в Московской области строительство объектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов способствовало вводу 1 миллиона квадратных метров жилья – 7% от общего ввода в 2022 году. В Санкт-Петербурге на программу ИБК пришлось 653,5 тысячи квадратных метров (19% от ввода в 2022 году). Инфраструктурные проекты в Свердловской области позволили сдать 573 тысячи квадратных метров жилья (20%), в Тюменской области – 478 тысяч квадратных метров (21%) и в Рязанской области – 330 тысяч квадратных метров (42%).Как указывается в сообщении, к настоящему времени в России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовано 48 проектов. В частности, введены в эксплуатацию 15 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, шесть – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено и поставлено 811 единиц общественного транспорта.Объем средств инфраструктурных бюджетных кредитов в России на период 2021-2025 годов составляет 1 триллион рублей. В текущем году президент РФ Владимир Путин распорядился выделить на инфраструктурные проекты дополнительные средства бюджетных кредитов в размере 250 миллиардов рублей, а также еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта.
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россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Недвижимость. Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) помог ввести в России в 2022 году около 5,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"В прошлом году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 миллиона квадратных метров. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемые за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря таким проектам, по данным регионов, было сдано более 5,58 миллиона квадратных метров жилья", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы ИБК в регионах.
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Как отметил вице-премьер, наилучших результатов добились Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Тюменская и Рязанская области.
По его данным, в Московской области строительство объектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов способствовало вводу 1 миллиона квадратных метров жилья – 7% от общего ввода в 2022 году. В Санкт-Петербурге на программу ИБК пришлось 653,5 тысячи квадратных метров (19% от ввода в 2022 году). Инфраструктурные проекты в Свердловской области позволили сдать 573 тысячи квадратных метров жилья (20%), в Тюменской области – 478 тысяч квадратных метров (21%) и в Рязанской области – 330 тысяч квадратных метров (42%).
«
"Помимо ввода жилья, еще одним важным социальным эффектом стало создание в 2022 году более 46,6 тысячи рабочих мест. Кроме того, реализация инфраструктурных проектов, по данным из регионов, уже привлекла в отрасль 515,89 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Это частные средства, которые пошли на реализацию инвестиционных проектов преимущественно в сфере жилищного строительства", - привела пресс-служба комментарий генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
Как указывается в сообщении, к настоящему времени в России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовано 48 проектов. В частности, введены в эксплуатацию 15 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, шесть – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено и поставлено 811 единиц общественного транспорта.
Объем средств инфраструктурных бюджетных кредитов в России на период 2021-2025 годов составляет 1 триллион рублей. В текущем году президент РФ Владимир Путин распорядился выделить на инфраструктурные проекты дополнительные средства бюджетных кредитов в размере 250 миллиардов рублей, а также еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта.
 
РоссияМарат ХуснуллинИльшат ШагиахметовФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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