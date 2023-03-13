https://ria.ru/20230313/kredity-1857522598.html

Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья

Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 13.03.2023

Инфраструктурные кредиты помогли ввести в РФ более 5 млн "квадратов" жилья

Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) помог ввести в России в 2022 году около 5,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:35

2023-03-13T13:35

2023-03-13T13:35

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Недвижимость. Механизм инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) помог ввести в России в 2022 году около 5,6 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин."В прошлом году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 миллиона квадратных метров. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемые за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря таким проектам, по данным регионов, было сдано более 5,58 миллиона квадратных метров жилья", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы ИБК в регионах.Как отметил вице-премьер, наилучших результатов добились Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Тюменская и Рязанская области.По его данным, в Московской области строительство объектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов способствовало вводу 1 миллиона квадратных метров жилья – 7% от общего ввода в 2022 году. В Санкт-Петербурге на программу ИБК пришлось 653,5 тысячи квадратных метров (19% от ввода в 2022 году). Инфраструктурные проекты в Свердловской области позволили сдать 573 тысячи квадратных метров жилья (20%), в Тюменской области – 478 тысяч квадратных метров (21%) и в Рязанской области – 330 тысяч квадратных метров (42%).Как указывается в сообщении, к настоящему времени в России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовано 48 проектов. В частности, введены в эксплуатацию 15 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, шесть – социальной и пять объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено и поставлено 811 единиц общественного транспорта.Объем средств инфраструктурных бюджетных кредитов в России на период 2021-2025 годов составляет 1 триллион рублей. В текущем году президент РФ Владимир Путин распорядился выделить на инфраструктурные проекты дополнительные средства бюджетных кредитов в размере 250 миллиардов рублей, а также еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта.

https://realty.ria.ru/20230309/frt-1856455524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)