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Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая - РИА Новости, 13.03.2023
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17:29 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/kitay-1857600950.html
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая - РИА Новости, 13.03.2023
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:29
китай
россия
сергей шойгу
в мире
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. "От имени министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу. В своем поздравлении министр обороны РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. "Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - добавил Шойгу. Министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности. Он также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "Благодарен за ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень, что положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "За время вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Шойгу. Министр обороны РФ добавил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр". В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие". Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
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китай, россия, сергей шойгу, в мире, народно-освободительная армия китая
Китай, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Народно-освободительная армия Китая
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая

Шойгу поздравил генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на пост министра обороны Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны КНР Ли Шанфу (в центре)
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре) - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны КНР Ли Шанфу (в центре). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР.
"От имени министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
Вчера, 08:00
В своем поздравлении министр обороны РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. "Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности. Он также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "Благодарен за ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями", - сказал Шойгу.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
7 марта, 11:55
Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень, что положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"За время вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ добавил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр". В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие". Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
В Китае рассказали о словах Путина, которые должны стать шоком для США
24 февраля, 13:23
 
КитайРоссияСергей ШойгуВ миреНародно-освободительная армия Китая
 
 
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