https://ria.ru/20230313/kitay-1857600950.html

Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая

Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая - РИА Новости, 13.03.2023

Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:29

2023-03-13T17:29

2023-03-13T17:29

китай

россия

сергей шойгу

в мире

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857291674_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_309ca8ac3bc01247746154a84b135fda.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. "От имени министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу. В своем поздравлении министр обороны РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. "Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - добавил Шойгу. Министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности. Он также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "Благодарен за ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень, что положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "За время вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Шойгу. Министр обороны РФ добавил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр". В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие". Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

https://ria.ru/20230224/putin-1854118855.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, сергей шойгу, в мире, народно-освободительная армия китая