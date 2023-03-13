https://ria.ru/20230313/kitay-1857600950.html
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая - РИА Новости, 13.03.2023
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:29
китай
россия
сергей шойгу
в мире
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. "От имени министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу. В своем поздравлении министр обороны РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. "Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - добавил Шойгу. Министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности. Он также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "Благодарен за ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями", - сказал Шойгу. Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень, что положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "За время вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Шойгу. Министр обороны РФ добавил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр". В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие". Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сергей шойгу, в мире, народно-освободительная армия китая
Китай, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Народно-освободительная армия Китая
Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая
Шойгу поздравил генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на пост министра обороны Китая
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР.
"От имени министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу.
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В своем поздравлении министр обороны РФ
отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. "Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности. Он также поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ
за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "Благодарен за ваш личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а – братьями", - сказал Шойгу.
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Глава российского военного ведомства отметил, что российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень, что положительно повлияло на глобальную и региональную стабильности, а также явилось одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США
и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"За время вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ добавил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов "Армейских международных игр". В Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно организуются воздушные и морские патрулирования. Впервые на территории Китая проведено российско-китайское оперативно-стратегическое учение "Сибу/Взаимодействие". Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.
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