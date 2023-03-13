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Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина - РИА Новости, 13.03.2023
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09:46 13.03.2023 (обновлено: 09:47 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kitay-1857449385.html
Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина
Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина - РИА Новости, 13.03.2023
Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина
Китай под руководством переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина продолжит совершать новые победы и "творить новые чудеса", заявил РИА Новости РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:47
в мире
китай
си цзиньпин
пекин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Китай под руководством переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина продолжит совершать новые победы и "творить новые чудеса", заявил РИА Новости китайский политолог, профессор Цзян Айлинь. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в прошлую пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. В понедельник в своем первом после переизбрания выступлении китайский лидер поблагодарил парламент и народ Китая за переизбрание на пост председателя страны, пообещав добросовестно исполнять свои обязательства и оправдать оказанное ему доверие. По словам политолога, за последние десять лет Китай устоял перед самыми разными рисками и вызовами, построил общество средней зажиточности, реализовал цели первого столетия и добился того, что великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом. "Корень этих глубоких изменений кроется в сильном руководстве Центрального комитета Компартии, в котором центральная роль принадлежит Си Цзиньпину, а также в научном руководстве идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху", - сказал Цзян Айлинь. Китай продолжит совершать новые победы и "творить новые чудеса", отметил эксперт. "От экономического развития до улучшения условий жизни людей, от продвижения культурной самоуверенности и самосовершенствования до защиты окружающей среды, от ведения дипломатии великой державы с китайской спецификой до осуществления модернизации национальной обороны и армии", - сказал Цзян Айлинь, добавив, что осуществление всех этих целей неразрывно связано с руководством китайского "рулевого". Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html
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в мире, китай, си цзиньпин, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей
Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина

Политолог Цзян Айлинь: КНР после переизбрания Си Цзиньпина продолжит творить новые чудеса

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Китай под руководством переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина продолжит совершать новые победы и "творить новые чудеса", заявил РИА Новости китайский политолог, профессор Цзян Айлинь.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в прошлую пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. В понедельник в своем первом после переизбрания выступлении китайский лидер поблагодарил парламент и народ Китая за переизбрание на пост председателя страны, пообещав добросовестно исполнять свои обязательства и оправдать оказанное ему доверие.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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По словам политолога, за последние десять лет Китай устоял перед самыми разными рисками и вызовами, построил общество средней зажиточности, реализовал цели первого столетия и добился того, что великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом.
"Корень этих глубоких изменений кроется в сильном руководстве Центрального комитета Компартии, в котором центральная роль принадлежит Си Цзиньпину, а также в научном руководстве идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху", - сказал Цзян Айлинь.
Китай продолжит совершать новые победы и "творить новые чудеса", отметил эксперт.
"От экономического развития до улучшения условий жизни людей, от продвижения культурной самоуверенности и самосовершенствования до защиты окружающей среды, от ведения дипломатии великой державы с китайской спецификой до осуществления модернизации национальной обороны и армии", - сказал Цзян Айлинь, добавив, что осуществление всех этих целей неразрывно связано с руководством китайского "рулевого".
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.
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