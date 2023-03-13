Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:41 13.03.2023 (обновлено: 13:55 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kapibara-1857524671.html
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 13.03.2023
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:41
2023-03-13T13:55
хорошие новости
общество
россия
санкт-петербург
ленинградский зоопарк
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857523555_7:0:1102:616_1920x0_80_0_0_2bc87ae0db6dc763d97ff0746688c3ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары. Отмечается, что детеныши здоровые и отличаются прекрасным аппетитом. "Уже с четвертого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев остается молоко матери", — рассказали в зоопарке.Сейчас в вольере капибар живут мама и папа (Кайса и Ермак), старшая дочка Суок и трое новорожденных. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230313/mandril-1857442147.html
https://ria.ru/20230228/medved-1854911795.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857523555_180:0:1001:616_1920x0_80_0_0_23f2aa71b63b7b574184045668749795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, животные
Хорошие новости, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Животные
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении трех детенышей капибары 13 февраля

© Ленинградский зоопарк/TelegramДетеныши капибары в Ленинградском зоопарке
Детеныши капибары в Ленинградском зоопарке
© Ленинградский зоопарк/Telegram
Детеныши капибары в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары.
«

"У нас радостная новость! 13 февраля, прямо перед Днем всех влюбленных, у нашей парочки капибар Ермака и Кайсы появились на свет три детеныша — два мальчика и одна девочка. При рождении каждый весил около 1,2 килограмма, а спустя месяц крепыши уже весом по три килограмма", — говорится в записи в его Telegram-канале.

Отмечается, что детеныши здоровые и отличаются прекрасным аппетитом.
"Уже с четвертого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев остается молоко матери", — рассказали в зоопарке.
Сейчас в вольере капибар живут мама и папа (Кайса и Ермак), старшая дочка Суок и трое новорожденных.
Детеныш мандрила в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Вчера, 08:25
Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Гималайский медведь по кличке Малыш после спячки - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области
28 февраля, 17:28
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала