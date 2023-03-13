В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
Ленинградский зоопарк сообщил о рождении трех детенышей капибары 13 февраля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары.
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"У нас радостная новость! 13 февраля, прямо перед Днем всех влюбленных, у нашей парочки капибар Ермака и Кайсы появились на свет три детеныша — два мальчика и одна девочка. При рождении каждый весил около 1,2 килограмма, а спустя месяц крепыши уже весом по три килограмма", — говорится в записи в его Telegram-канале.
Отмечается, что детеныши здоровые и отличаются прекрасным аппетитом.
"Уже с четвертого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев остается молоко матери", — рассказали в зоопарке.
Сейчас в вольере капибар живут мама и папа (Кайса и Ермак), старшая дочка Суок и трое новорожденных.
Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.