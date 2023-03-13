https://ria.ru/20230313/kapibara-1857524671.html

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 13.03.2023

В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:41

2023-03-13T13:41

2023-03-13T13:55

хорошие новости

общество

россия

санкт-петербург

ленинградский зоопарк

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857523555_7:0:1102:616_1920x0_80_0_0_2bc87ae0db6dc763d97ff0746688c3ff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет трех детенышей капибары. Отмечается, что детеныши здоровые и отличаются прекрасным аппетитом. "Уже с четвертого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев остается молоко матери", — рассказали в зоопарке.Сейчас в вольере капибар живут мама и папа (Кайса и Ермак), старшая дочка Суок и трое новорожденных. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. В переводе с языка индейцев гуарани слово "капибара" означает "господин трав". Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230313/mandril-1857442147.html

https://ria.ru/20230228/medved-1854911795.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, животные