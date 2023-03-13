https://ria.ru/20230313/istrebiteli-1857659429.html

Сеул планирует закупить американские истребители и ракеты-перехватчики

Сеул планирует закупить американские истребители и ракеты-перехватчики - РИА Новости, 13.03.2023

Сеул планирует закупить американские истребители и ракеты-перехватчики

Комитет по продвижению оборонных проектов Южной Кореи одобрил закупку дополнительной партии американских истребителей-невидимок F-35A и ракет-перехватчиков... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:58

2023-03-13T21:58

2023-03-13T21:58

в мире

южная корея

сеул

raytheon

lockheed martin

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СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Комитет по продвижению оборонных проектов Южной Кореи одобрил закупку дополнительной партии американских истребителей-невидимок F-35A и ракет-перехватчиков корабельного базирования Standard Missile-6 (SM-6) в рамках усиления сдерживания Северной Кореи, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Администрацию программы оборонных закупок (DAPA) страны. Сообщается, что на закупку истребителей будет выделено 3,75 триллиона вон (2,85 миллиарда долларов). Количество закупаемых самолетов не разглашается, но ожидается, что Сеул до 2028 года получит около 20 истребителей F-35A производства американской фирмы Lockheed Martin. Ранее Южная Корея уже закупила 40 истребителей F-35A и в настоящее время эксплуатирует их. По данным DAPA, в случае развертывания, новые истребители будут способствовать усилению сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Также был одобрен первоначальный план закупки ракет-перехватчиков SM-6 американской фирмы Raytheon Technologies на 770 миллиардов вон в период до 2031 года с целью более эффективного противодействия угрозам со стороны вражеских самолетов и ракет. ВМС Южной Кореи собирается использовать более совершенные и дальнобойные ракеты SM-6 на 8200-тонных эсминцах KDX-III Batch II серии Aegis, которые планируется развернуть в ближайшие годы. В данный момент армия Южной Кореи применяет на своих эсминцах ракеты класса "корабль-воздух" SM-2. Помимо этого, были одобрены планы разработки в 2023-2032 годах мобильного тактического управляемого оружия класса "земля-земля" и план исследований и разработки ракеты класса "корабль-воздух" в период с 2023 по 2030 год для применения на южнокорейских эсминцах KDDX следующего поколения, которые пока находятся в стадии разработки.

https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html

южная корея

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в мире, южная корея, сеул, raytheon, lockheed martin