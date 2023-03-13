https://ria.ru/20230313/gsm-1857438139.html

Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта

Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта

Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:32

2023-03-13T07:32

2023-03-13T07:33

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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донбасс, луганская народная республика, украина, андрей марочко