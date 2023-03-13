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Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:33
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html
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донбасс, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта