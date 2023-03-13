Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 13.03.2023 (обновлено: 07:33 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gsm-1857438139.html
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта
Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:33
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851530368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79fb12bedf93a72dfe1487fee9f3668d.jpg
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851530368_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_9c2d63075555d4f3e25cadee5c1ad80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта

Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта

© AP Photo / LibkosБоец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Libkos
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке, урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть", - сообщил Марочко.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Мэр Донецка ответил на опасения из-за поставок западного оружия
07:05
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала