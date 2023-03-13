https://ria.ru/20230313/gia-1857647517.html
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно - РИА Новости, 13.03.2023
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно
Выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах сдать государственную итоговую аттестацию экстерном и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:48
2023-03-13T20:48
2023-03-13T20:48
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах сдать государственную итоговую аттестацию экстерном и бесплатно, соответствующий приказ Минобрнауки России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, обучающиеся в школах, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах "вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию соответствущей образовательной программе высшего образования, бесплатно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230124/gia-1847213356.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно
Минобрнауки России: выпускники из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно