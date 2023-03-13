Рейтинг@Mail.ru
На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/delo-1857441905.html
На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми
На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми - РИА Новости, 13.03.2023
На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми
Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который сбил автобусную остановку с людьми в Алтайском крае и уехал, есть погибший и пострадавшая, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:22
2023-03-13T08:22
россия
происшествия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который сбил автобусную остановку с людьми в Алтайском крае и уехал, есть погибший и пострадавшая, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "12 марта 2023 года в светлое время суток водитель автомобиля "Мазда", двигаясь по второму километру автодороги г.Новоалтайск–пос.Новогорский, не справился с управлением в результате чего, допустил наезд на остановку общественного транспорта. Мужчина – пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении. Также пострадала женщина, которая находилась на остановке - с множественными травмами она госпитализирована. "Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека)", - уточнила Антошкина. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Проводится комплекс следственных действий. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу водителю "Мазды", - отметила Антошкина.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, алтайский край
Россия, Происшествия, Алтайский край
На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми

Против водителя, сбившего автобусную остановку с людьми в Алтайском крае, возбудили дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который сбил автобусную остановку с людьми в Алтайском крае и уехал, есть погибший и пострадавшая, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"12 марта 2023 года в светлое время суток водитель автомобиля "Мазда", двигаясь по второму километру автодороги г.Новоалтайск–пос.Новогорский, не справился с управлением в результате чего, допустил наезд на остановку общественного транспорта. Мужчина – пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте ДТП - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В России снизилось число аварий с нетрезвыми водителями
1 марта, 18:34
Также пострадала женщина, которая находилась на остановке - с множественными травмами она госпитализирована.
"Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека)", - уточнила Антошкина.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Проводится комплекс следственных действий.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу водителю "Мазды", - отметила Антошкина.
ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Corolla Axio на улице Луговая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Вчера, 08:52
 
РоссияПроисшествияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала