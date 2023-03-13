https://ria.ru/20230313/delo-1857441905.html

На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми

На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми - РИА Новости, 13.03.2023

На Алтае возбудили дело против водителя, сбившего остановку с людьми

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который сбил автобусную остановку с людьми в Алтайском крае и уехал, есть погибший и пострадавшая, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:22

2023-03-13T08:22

2023-03-13T08:22

россия

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который сбил автобусную остановку с людьми в Алтайском крае и уехал, есть погибший и пострадавшая, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "12 марта 2023 года в светлое время суток водитель автомобиля "Мазда", двигаясь по второму километру автодороги г.Новоалтайск–пос.Новогорский, не справился с управлением в результате чего, допустил наезд на остановку общественного транспорта. Мужчина – пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении. Также пострадала женщина, которая находилась на остановке - с множественными травмами она госпитализирована. "Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека)", - уточнила Антошкина. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Проводится комплекс следственных действий. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу водителю "Мазды", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html

россия

алтайский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, алтайский край