https://ria.ru/20230313/brifing-1857670741.html

Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik

Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik - РИА Новости, 13.03.2023

Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik

Заключительный брифинг официального представителя госдепа США Неда Прайса в понедельник завершился вопросами журналистов РИА Новости и Sputnik. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:51

2023-03-13T23:51

2023-03-13T23:51

в мире

сша

китай

нед прайс

владимир зеленский

вашингтон (штат)

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Заключительный брифинг официального представителя госдепа США Неда Прайса в понедельник завершился вопросами журналистов РИА Новости и Sputnik. Так, на вопрос РИА Новости о позиции Вашингтона в отношении планов председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским Прайс заявил о поддержке усилий Пекина и выразил надежду на положительные результаты вовлечения Китая. "Мы определенно хотели бы увидеть и надеемся увидеть вовлечение между председателем Си и президентом Зеленским", - сказал он. На просьбу Sputnik прокомментировать слова замглавы российского МИД Сергея Вершинина о том, что заявленные США, Евросоюзом и Великобританией санкционные послабления для российских продовольствия и удобрений на деле не работают, представитель американского ведомства ответил, что подобным утверждениям "трудно верить". "Мы считаем, что в это трудно поверить с учетом, что мы и весь остальной мир знают о возвращении объема российского экспорта удобрений на уровень до начала военных действий", - заявил Прайс. Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента. Он стал известен своими ежедневными брифингами для СМИ. С 17 марта Прайс переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.

https://ria.ru/20230311/zakharova-1857166132.html

https://ria.ru/20230308/ssha-1856599118.html

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китай

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в мире, сша, китай, нед прайс, владимир зеленский, вашингтон (штат), си цзиньпин