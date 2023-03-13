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Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik - РИА Новости, 13.03.2023
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23:51 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/brifing-1857670741.html
Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik
Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik - РИА Новости, 13.03.2023
Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik
Заключительный брифинг официального представителя госдепа США Неда Прайса в понедельник завершился вопросами журналистов РИА Новости и Sputnik. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:51
2023-03-13T23:51
в мире
сша
китай
нед прайс
владимир зеленский
вашингтон (штат)
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Заключительный брифинг официального представителя госдепа США Неда Прайса в понедельник завершился вопросами журналистов РИА Новости и Sputnik. Так, на вопрос РИА Новости о позиции Вашингтона в отношении планов председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским Прайс заявил о поддержке усилий Пекина и выразил надежду на положительные результаты вовлечения Китая. "Мы определенно хотели бы увидеть и надеемся увидеть вовлечение между председателем Си и президентом Зеленским", - сказал он. На просьбу Sputnik прокомментировать слова замглавы российского МИД Сергея Вершинина о том, что заявленные США, Евросоюзом и Великобританией санкционные послабления для российских продовольствия и удобрений на деле не работают, представитель американского ведомства ответил, что подобным утверждениям "трудно верить". "Мы считаем, что в это трудно поверить с учетом, что мы и весь остальной мир знают о возвращении объема российского экспорта удобрений на уровень до начала военных действий", - заявил Прайс. Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента. Он стал известен своими ежедневными брифингами для СМИ. С 17 марта Прайс переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.
https://ria.ru/20230311/zakharova-1857166132.html
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в мире, сша, китай, нед прайс, владимир зеленский, вашингтон (штат), си цзиньпин
В мире, США, Китай, Нед Прайс, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин
Брифинг представителя Госдепа завершился вопросами РИА Новости и Sputnik

Брифинг представителя Госдепа Прайса завершился вопросами РИА Новости и Sputnik

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. Заключительный брифинг официального представителя госдепа США Неда Прайса в понедельник завершился вопросами журналистов РИА Новости и Sputnik.
Так, на вопрос РИА Новости о позиции Вашингтона в отношении планов председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским Прайс заявил о поддержке усилий Пекина и выразил надежду на положительные результаты вовлечения Китая.
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"Мы определенно хотели бы увидеть и надеемся увидеть вовлечение между председателем Си и президентом Зеленским", - сказал он.
На просьбу Sputnik прокомментировать слова замглавы российского МИД Сергея Вершинина о том, что заявленные США, Евросоюзом и Великобританией санкционные послабления для российских продовольствия и удобрений на деле не работают, представитель американского ведомства ответил, что подобным утверждениям "трудно верить".
"Мы считаем, что в это трудно поверить с учетом, что мы и весь остальной мир знают о возвращении объема российского экспорта удобрений на уровень до начала военных действий", - заявил Прайс.
Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента. Он стал известен своими ежедневными брифингами для СМИ. С 17 марта Прайс переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.
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В миреСШАКитайНед ПрайсВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)Си Цзиньпин
 
 
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