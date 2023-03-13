https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html

"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию

"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию - РИА Новости, 13.03.2023

"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ отвечать на вопросы журналистов после его обращения к нации. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:41

в мире

сша

джо байден

twitter

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ отвечать на вопросы журналистов после его обращения к нации.Глава Белого дома обратился к американцам из-за ситуации в банковской системе. Закончив выступление, он развернулся и поспешил покинуть зал. Американский лидер не стал отвечать на вопросы от журналистов, что вызвало шквал недовольства среди американских пользователей соцсетей."И снова Байден показывает, что он думает о журналистах и американском народе. Он просто поворачивается спиной и закрывает дверь", — написал один из комментаторов."Нет ничего более постыдного, чем видеть, как он медленно уходит из кадра", — добавил второй."Наш бесстрашный лидер!" — сыронизировал еще один читатель."Извините, я не могу сейчас отвечать на вопросы, мне нужно идти писать план, который отправит еще один квадриллион долларов на Украину", — закончил за Байдена пользователь."Этим поступком он показывает свою слабость. Позорно, поскольку настоящий лидер не будет бегать и прятаться", — заметил другой."Он не ответил на вопросы, но зато смог самостоятельно найти дверь", — подытожили в комментариях.В своей речи президент США не стал обещать американцам, что крах двух банков, а именно Silicon Valley Bank и Signature Bank, не повлечет за собой цепной реакции. В пятиминутном выступлении Байден заверил, что банковская система страны остается в безопасности.

https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, джо байден, twitter, банкротство silicon valley bank