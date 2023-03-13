https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html
"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию
"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию - РИА Новости, 13.03.2023
"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ отвечать на вопросы журналистов после его обращения к нации. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:20
2023-03-13T18:20
2023-03-13T18:41
в мире
сша
джо байден
twitter
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ отвечать на вопросы журналистов после его обращения к нации.Глава Белого дома обратился к американцам из-за ситуации в банковской системе. Закончив выступление, он развернулся и поспешил покинуть зал. Американский лидер не стал отвечать на вопросы от журналистов, что вызвало шквал недовольства среди американских пользователей соцсетей."И снова Байден показывает, что он думает о журналистах и американском народе. Он просто поворачивается спиной и закрывает дверь", — написал один из комментаторов."Нет ничего более постыдного, чем видеть, как он медленно уходит из кадра", — добавил второй."Наш бесстрашный лидер!" — сыронизировал еще один читатель."Извините, я не могу сейчас отвечать на вопросы, мне нужно идти писать план, который отправит еще один квадриллион долларов на Украину", — закончил за Байдена пользователь."Этим поступком он показывает свою слабость. Позорно, поскольку настоящий лидер не будет бегать и прятаться", — заметил другой."Он не ответил на вопросы, но зато смог самостоятельно найти дверь", — подытожили в комментариях.В своей речи президент США не стал обещать американцам, что крах двух банков, а именно Silicon Valley Bank и Signature Bank, не повлечет за собой цепной реакции. В пятиминутном выступлении Байден заверил, что банковская система страны остается в безопасности.
https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html
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в мире, сша, джо байден, twitter, банкротство silicon valley bank
В мире, США, Джо Байден, Twitter, Банкротство Silicon Valley Bank
"Зато нашел дверь". Американцы высмеяли попытку Байдена успокоить нацию
Пользователи Twitter осудили Байдена за отказ отвечать на вопросы после обращения к нации
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ отвечать на вопросы журналистов после его обращения к нации.
Глава Белого дома обратился к американцам из-за ситуации в банковской системе. Закончив выступление, он развернулся и поспешил покинуть зал. Американский лидер не стал отвечать на вопросы от журналистов, что вызвало шквал недовольства среди американских пользователей соцсетей.
"И снова Байден показывает, что он думает о журналистах и американском народе. Он просто поворачивается спиной и закрывает дверь", — написал один из комментаторов.
"Нет ничего более постыдного, чем видеть, как он медленно уходит из кадра", — добавил второй.
"Наш бесстрашный лидер!" — сыронизировал еще один читатель.
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"Извините, я не могу сейчас отвечать на вопросы, мне нужно идти писать план, который отправит еще один квадриллион долларов на Украину", — закончил за Байдена пользователь.
"Этим поступком он показывает свою слабость. Позорно, поскольку настоящий лидер не будет бегать и прятаться", — заметил другой.
"Он не ответил на вопросы, но зато смог самостоятельно найти дверь", — подытожили в комментариях.
В своей речи президент США не стал обещать американцам, что крах двух банков, а именно Silicon Valley Bank и Signature Bank, не повлечет за собой цепной реакции. В пятиминутном выступлении Байден заверил, что банковская система страны остается в безопасности.
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