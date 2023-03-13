https://ria.ru/20230313/aukus-1857666604.html

США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии

США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии - РИА Новости, 13.03.2023

США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии

США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, а также обучение работе на атомных подводных лодках в рамках военного... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:09

2023-03-13T23:09

2023-03-13T23:15

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, а также обучение работе на атомных подводных лодках в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы создадим ротационные силы из субмарин США и Великобритании в Австралии", - отметил он на брифинге, добавив, что страны будут проводить обучение работе с АПЛ. Представитель администрации уточнил, что ротационные силы планируется создать к 2027 году в рамках первого этапа долгосрочного плана по поставкам Австралии атомных подводных лодок, который уже находится в процессе реализации. До создания ротационных сил американские и британские подлодки также будут посещать австралийские воды для проведения совместных учений. "Начиная с этого года, Австралия будет создавать собственные строения и инфраструктуру", - добавил представитель администрации.

https://ria.ru/20230313/podlodki-1857665816.html

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в мире, австралия, сша, великобритания, aukus