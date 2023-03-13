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США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии - РИА Новости, 13.03.2023
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23:09 13.03.2023 (обновлено: 23:15 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/aukus-1857666604.html
США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии
США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии - РИА Новости, 13.03.2023
США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии
США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, а также обучение работе на атомных подводных лодках в рамках военного... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:09
2023-03-13T23:15
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, а также обучение работе на атомных подводных лодках в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы создадим ротационные силы из субмарин США и Великобритании в Австралии", - отметил он на брифинге, добавив, что страны будут проводить обучение работе с АПЛ. Представитель администрации уточнил, что ротационные силы планируется создать к 2027 году в рамках первого этапа долгосрочного плана по поставкам Австралии атомных подводных лодок, который уже находится в процессе реализации. До создания ротационных сил американские и британские подлодки также будут посещать австралийские воды для проведения совместных учений. "Начиная с этого года, Австралия будет создавать собственные строения и инфраструктуру", - добавил представитель администрации.
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в мире, австралия, сша, великобритания, aukus
В мире, Австралия, США, Великобритания, AUKUS
США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии

Белый дом: США и Британия сформируют ротационные силы из субмарин в Австралии

© Фото : LA(Phot) Hamish BurkeБританская атомная подводная лодка
Британская атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : LA(Phot) Hamish Burke
Британская атомная подводная лодка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. США и Великобритания сформируют ротационные силы из собственных субмарин в Австралии, а также обучение работе на атомных подводных лодках в рамках военного партнерства AUKUS, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы создадим ротационные силы из субмарин США и Великобритании в Австралии", - отметил он на брифинге, добавив, что страны будут проводить обучение работе с АПЛ.
Представитель администрации уточнил, что ротационные силы планируется создать к 2027 году в рамках первого этапа долгосрочного плана по поставкам Австралии атомных подводных лодок, который уже находится в процессе реализации.
До создания ротационных сил американские и британские подлодки также будут посещать австралийские воды для проведения совместных учений.
"Начиная с этого года, Австралия будет создавать собственные строения и инфраструктуру", - добавил представитель администрации.
Американская подводная лодка
США и Великобритания определили путь поставок Австралии атомных подлодок
Вчера, 23:03
 
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