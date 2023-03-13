https://ria.ru/20230313/arktika-1857431939.html

МЧС России организует масштабную арктическую экспедицию

МЧС России организует масштабную арктическую экспедицию - РИА Новости, 13.03.2023

МЧС России организует масштабную арктическую экспедицию

Проведение масштабной арктической экспедиции запланировано на март-апрель в рамках межведомственных учений "Безопасная Арктика – 2023", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:47

2023-03-13T05:47

2023-03-13T05:48

россия

республика коми

нарьян-мар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Проведение масштабной арктической экспедиции запланировано на март-апрель в рамках межведомственных учений "Безопасная Арктика – 2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "МЧС России готовит проведение масштабной арктической экспедиции. В марте-апреле в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика – 2023" будет организована первая за последние годы научная экспедиция. За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тысячи километров. Маршрут будет пролегать по территориям трех субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что в суровых климатических условиях специалисты отработают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. Кроме того, в арктических реалиях предстоит испытать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Подчеркивается, что экспедиция организована силами отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России с привлечением специалистов Ненецкого и Воркутинского арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, арктического спасательного учебно-научного центра "Вытигра", Уральского и Приволжского РПСО и "Ямалспаса". Также будет использоваться и авиация МЧС России, планируется десантирование спасателей и грузов на неподготовленную поверхность. Маршрут пройдет по заснеженной мало ориентированной территории и прибрежной ледовой поверхности в условиях полной автономности. Специалистам предстоит преодолеть водные преграды, крутые спуски и подъемы, а также пересеченную местность.

https://ria.ru/20230310/mchs-1857041514.html

https://ria.ru/20230307/shashkova-1856191324.html

россия

республика коми

нарьян-мар

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россия, республика коми, нарьян-мар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, общество