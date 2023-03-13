https://ria.ru/20230313/andreasyan-1857608563.html
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило" - РИА Новости, 13.03.2023
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:07
2023-03-13T18:07
2023-03-13T18:07
культура
сарик андреасян
знаменитости
кино
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. Однако он не раскрыл подробности нового проекта. В 2020 году Андреасян снял сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка и расследовании его преступлений. Роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021-ого, второй – через год. Сериал закончился смертной казнью героя, на чем и заканчивается вся история с реальным убийцей. Ранее пилот Дамир Юсупов раскрыл детали работы в киноленте Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он выступил консультантом на съемочной площадке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сарик андреасян, знаменитости, кино
Культура, Сарик Андреасян, Знаменитости, Кино
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
Режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии.
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"Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения", – подписал фотографию режиссер в своей соцсети.
Однако он не раскрыл подробности нового проекта.
В 2020 году Андреасян снял сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка и расследовании его преступлений. Роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021-ого, второй – через год. Сериал закончился смертной казнью героя, на чем и заканчивается вся история с реальным убийцей.
Ранее пилот Дамир Юсупов раскрыл
детали работы в киноленте Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он выступил консультантом на съемочной площадке.
Драма Андреасяна "Непрощенный" стала лидером российского проката