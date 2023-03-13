https://ria.ru/20230313/andreasyan-1857608563.html

Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"

Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило" - РИА Новости, 13.03.2023

Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"

Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:07

2023-03-13T18:07

2023-03-13T18:07

культура

сарик андреасян

знаменитости

кино

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. Однако он не раскрыл подробности нового проекта. В 2020 году Андреасян снял сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка и расследовании его преступлений. Роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021-ого, второй – через год. Сериал закончился смертной казнью героя, на чем и заканчивается вся история с реальным убийцей. Ранее пилот Дамир Юсупов раскрыл детали работы в киноленте Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он выступил консультантом на съемочной площадке.

https://ria.ru/20181001/1529685510.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сарик андреасян, знаменитости, кино