Рейтинг@Mail.ru
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило" - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:07 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/andreasyan-1857608563.html
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило" - РИА Новости, 13.03.2023
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"
Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:07
2023-03-13T18:07
культура
сарик андреасян
знаменитости
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/16/1562901680_0:265:2823:1853_1920x0_80_0_0_7f83bf640126ebce9cbd8b3c4ccf5144.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии. Однако он не раскрыл подробности нового проекта. В 2020 году Андреасян снял сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка и расследовании его преступлений. Роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021-ого, второй – через год. Сериал закончился смертной казнью героя, на чем и заканчивается вся история с реальным убийцей. Ранее пилот Дамир Юсупов раскрыл детали работы в киноленте Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он выступил консультантом на съемочной площадке.
https://ria.ru/20181001/1529685510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/16/1562901680_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3647a96f2d33b76cb9ebb69990ddb6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сарик андреасян, знаменитости, кино
Культура, Сарик Андреасян, Знаменитости, Кино
Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"

Режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над сериалом "Тень Чикатило"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом "Тень Чикатило". Он поделился снимком сценария первой серии.
© Сарик Андреасян Режиссер Сарик Андреасян работает над продолжением сериала "Тень Чикатило"
Режиссер Сарик Андреасян работает над продолжением сериала Тень Чикатило
© Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян работает над продолжением сериала "Тень Чикатило"
«
"Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения", – подписал фотографию режиссер в своей соцсети.
Однако он не раскрыл подробности нового проекта.
В 2020 году Андреасян снял сериал "Чикатило" о жизни советского маньяка и расследовании его преступлений. Роль Андрея Чикатило исполнил Дмитрий Нагиев. Первый сезон многосерийного фильма вышел в марте 2021-ого, второй – через год. Сериал закончился смертной казнью героя, на чем и заканчивается вся история с реальным убийцей.
Ранее пилот Дамир Юсупов раскрыл детали работы в киноленте Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он выступил консультантом на съемочной площадке.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 01.10.2018
Драма Андреасяна "Непрощенный" стала лидером российского проката
1 октября 2018, 10:52
 
КультураСарик АндреасянЗнаменитостиКино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала