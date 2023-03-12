https://ria.ru/20230312/zaes-1857302004.html

Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов

Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2023

Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов

Киевские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:57

2023-03-12T08:57

2023-03-12T10:57

россия

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир рогов

сергей шойгу

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Киевские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, режим Зеленского отказывается давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела станции и ее города-спутника Энергодара."Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии", — сказал Рогов. Он отметил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, подменяя понятия, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.Международное агентство по атомной энергии настаивает на создании вокруг АЭС зоны безопасности, но украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856937871.html

https://ria.ru/20230310/zaes-1856921112.html

россия

энергодар

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, сергей шойгу, киев, безопасность