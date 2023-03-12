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Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2023
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08:57 12.03.2023 (обновлено: 10:57 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/zaes-1857302004.html
Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов
Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2023
Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов
Киевские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:57
2023-03-12T10:57
россия
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир рогов
сергей шойгу
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Киевские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, режим Зеленского отказывается давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела станции и ее города-спутника Энергодара."Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии", — сказал Рогов. Он отметил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, подменяя понятия, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.Международное агентство по атомной энергии настаивает на создании вокруг АЭС зоны безопасности, но украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856937871.html
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россия
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россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир рогов, сергей шойгу, киев, безопасность
Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Киев, Безопасность
Киев срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявил Рогов

Рогов заявил, что украинская сторона срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Киевские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, режим Зеленского отказывается давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела станции и ее города-спутника Энергодара.
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"Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии", — сказал Рогов.
Он отметил, что украинская сторона требует демилитаризации зоны АЭС, подменяя понятия, чтобы затем воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Международное агентство по атомной энергии настаивает на создании вокруг АЭС зоны безопасности, но украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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РоссияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир РоговСергей ШойгуКиевБезопасность
 
 
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