https://ria.ru/20230312/vystavka-1857397378.html

В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов

В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов - РИА Новости, 12.03.2023

В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов

Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:40

2023-03-12T20:40

2023-03-12T20:40

в мире

египет

россия

каир (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

южный федеральный университет

сибирский федеральный университет

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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, которая стала для вузов из России первой в Египте, проходила в субботу и воскресенье. Ее посетило большое число египетских студентов. "Это мероприятие направлено на продвижение российского образования в Египте и привлечение внимания египетских студентов к российским вузам", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин. Он добавил, что в октябре в Каире планируется проведение более крупной выставки с участием российских высших учебных заведений. Представители российских вузов в ходе состоявшейся выставки обратили внимание на желание египетской молодежи учиться в России. "Они готовы, заинтересованы и проявляют свое искреннее желание учиться русскому языку, в России, в Москве, несмотря на возможные сложности с переездом и акклиматизацией. Они довольно позитивно настроены", - сообщил главный специалист по работе с выпускниками Российского университета дружбы народов Сурен Закарян, добавив, что в настоящий момент в университете обучаются около 300 студентов из Египта. Представитель Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова тоже отметила достаточное количество студентов из Египта, заинтересованных в прохождении обучения в России, и выразила надежду, что их число вырастет в дальнейшем. На выставке были представлены Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский горный университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, Московский государственный строительный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова.

https://ria.ru/20230303/vystavka-1855663251.html

египет

россия

каир (город)

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в мире, египет, россия, каир (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), южный федеральный университет, сибирский федеральный университет