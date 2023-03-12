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В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов - РИА Новости, 12.03.2023
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20:40 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/vystavka-1857397378.html
В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов
В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов - РИА Новости, 12.03.2023
В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T20:40
2023-03-12T20:40
в мире
египет
россия
каир (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
южный федеральный университет
сибирский федеральный университет
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, которая стала для вузов из России первой в Египте, проходила в субботу и воскресенье. Ее посетило большое число египетских студентов. "Это мероприятие направлено на продвижение российского образования в Египте и привлечение внимания египетских студентов к российским вузам", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин. Он добавил, что в октябре в Каире планируется проведение более крупной выставки с участием российских высших учебных заведений. Представители российских вузов в ходе состоявшейся выставки обратили внимание на желание египетской молодежи учиться в России. "Они готовы, заинтересованы и проявляют свое искреннее желание учиться русскому языку, в России, в Москве, несмотря на возможные сложности с переездом и акклиматизацией. Они довольно позитивно настроены", - сообщил главный специалист по работе с выпускниками Российского университета дружбы народов Сурен Закарян, добавив, что в настоящий момент в университете обучаются около 300 студентов из Египта. Представитель Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова тоже отметила достаточное количество студентов из Египта, заинтересованных в прохождении обучения в России, и выразила надежду, что их число вырастет в дальнейшем. На выставке были представлены Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский горный университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, Московский государственный строительный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова.
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855663251.html
египет
россия
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РИА Новости
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в мире, египет, россия, каир (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), южный федеральный университет, сибирский федеральный университет
В мире, Египет, Россия, Каир (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет
В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов

В Русском доме в Каире состоялась выставка для студентов с участием российских вузов

© Фото : Русский Дом в КаиреВыставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Русский Дом в Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Читать ria.ru в
КАИР, 12 мар - РИА Новости. Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, которая стала для вузов из России первой в Египте, проходила в субботу и воскресенье. Ее посетило большое число египетских студентов.
© Фото : Русский Дом в Каире Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
 Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Русский Дом в Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
"Это мероприятие направлено на продвижение российского образования в Египте и привлечение внимания египетских студентов к российским вузам", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин.
Он добавил, что в октябре в Каире планируется проведение более крупной выставки с участием российских высших учебных заведений.
Представители российских вузов в ходе состоявшейся выставки обратили внимание на желание египетской молодежи учиться в России.
"Они готовы, заинтересованы и проявляют свое искреннее желание учиться русскому языку, в России, в Москве, несмотря на возможные сложности с переездом и акклиматизацией. Они довольно позитивно настроены", - сообщил главный специалист по работе с выпускниками Российского университета дружбы народов Сурен Закарян, добавив, что в настоящий момент в университете обучаются около 300 студентов из Египта.
© Фото : Русский Дом в Каире Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
 Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Русский Дом в Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Представитель Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова тоже отметила достаточное количество студентов из Египта, заинтересованных в прохождении обучения в России, и выразила надежду, что их число вырастет в дальнейшем.
На выставке были представлены Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский горный университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, Московский государственный строительный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова.
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В миреЕгипетРоссияКаир (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Южный федеральный университетСибирский федеральный университет
 
 
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