В Русском доме в Каире состоялась выставка с участием российских вузов
В Русском доме в Каире состоялась выставка для студентов с участием российских вузов
© Фото : Русский Дом в КаиреВыставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
КАИР, 12 мар - РИА Новости. Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото : Русский Дом в Каире Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
"Это мероприятие направлено на продвижение российского образования в Египте и привлечение внимания египетских студентов к российским вузам", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин.
Он добавил, что в октябре в Каире планируется проведение более крупной выставки с участием российских высших учебных заведений.
Представители российских вузов в ходе состоявшейся выставки обратили внимание на желание египетской молодежи учиться в России.
"Они готовы, заинтересованы и проявляют свое искреннее желание учиться русскому языку, в России, в Москве, несмотря на возможные сложности с переездом и акклиматизацией. Они довольно позитивно настроены", - сообщил главный специалист по работе с выпускниками Российского университета дружбы народов Сурен Закарян, добавив, что в настоящий момент в университете обучаются около 300 студентов из Египта.
© Фото : Русский Дом в Каире Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Выставка с участием российских высших учебных заведений состоялась на территории Русского дома в египетской столице Каире
Представитель Санкт-Петербургского горного университета Марина Родионова тоже отметила достаточное количество студентов из Египта, заинтересованных в прохождении обучения в России, и выразила надежду, что их число вырастет в дальнейшем.
На выставке были представлены Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский горный университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, Московский государственный строительный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова.