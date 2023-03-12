https://ria.ru/20230312/vsnp-1857294889.html

Депутаты ВСНП утвердили четырех вице-премьеров Госсовета КНР

Депутаты ВСНП утвердили четырех вице-премьеров Госсовета КНР - РИА Новости, 12.03.2023

Депутаты ВСНП утвердили четырех вице-премьеров Госсовета КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования утвердили Дин Сюэсяна, Хэ Лифэна, Чжан... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T06:40

2023-03-12T06:40

2023-03-12T06:43

в мире

китай

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тяньцзинь

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования утвердили Дин Сюэсяна, Хэ Лифэна, Чжан Гоцина и Лю Гочжуна на должности вице-премьеров Госсовета КНР. Утверждение прошло в воскресенье в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва в Доме народных собраний в центре Пекина. Дин Сюэсян (60 лет) вступил в Коммунистическую партию Китая в 1984 году, в 2017 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Имеет техническую специальность и магистерскую степень Фуданьского университета в сфере управления, с 1982 по 1999 год строил карьеру в Шанхайском НИИ материалов, после чего перешел в Шанхайский городской комитет по науке и технике. С 2007 по 2012 год был начальником секретариата и членом постоянного комитета шанхайского горкома партии, именно к 2007 году относят его сближение с Си Цзиньпином, который в 2007 году возглавлял Шанхайский горком КПК. С 2013 года стал заместителем, а с 2017 года – главой Канцелярии ЦК КПК. По итогам 20-го съезда КПК вошел в состав постоянного комитета политбюро. Дин Сюэсян считается одним из наиболее близких политических соратников председателя КНР Си Цзиньпина, он сопровождает генсека КПК практически в каждой его поездке, будь то по стране или за границу, и он достаточно молод, чтобы пробыть в составе ПКПБ два пятилетних срока. Тремя другими вице-премьерами стали нынешний председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, член политбюро ЦК КПК, бывший мэр Тяньцзиня, экс-секретарь комитета партии провинции Ляонин Чжан Гоцин, а также член политбюро ЦК КПК Лю Гочжун, ранее занимавший посты губернатора провинций Цзилинь и Шэньси. В китайском правительстве распределение курируемых сфер между четырьмя вице-премьерами может варьироваться в зависимости от их квалификации и опыта. Распределение обязанностей останется неизвестным до первого заседания правительства в полном составе, которое проведет премьер. Депутаты ВСНП в субботу утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР.

https://ria.ru/20230311/premer-1857175635.html

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в мире, китай, пекин, тяньцзинь, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей