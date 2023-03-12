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В Киеве высказались насчет гарантий Запада в обмен на переговоры - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857358573.html
В Киеве высказались насчет гарантий Запада в обмен на переговоры
В Киеве высказались насчет гарантий Запада в обмен на переговоры - РИА Новости, 12.03.2023
В Киеве высказались насчет гарантий Запада в обмен на переговоры
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью не смогла подтвердить сведения о дискуссиях со странами Запада по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:14
2023-03-12T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
ольга стефанишина
нато
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью не смогла подтвердить сведения о дискуссиях со странами Запада по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности с их стороны. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. "Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией. Возможно, что эта тема обсуждается на уровне союзников, но у этих переговоров не может быть предварительных условий", - отметила Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimanche. По ее словам, на данный момент гарантии безопасности для Украины рассматриваются как укрепление обороноспособности страны по завершении конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
https://ria.ru/20230312/slabost-1857286063.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, ольга стефанишина, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Ольга Стефанишина, НАТО, Владимир Путин
В Киеве высказались насчет гарантий Запада в обмен на переговоры

Вице-премьер Украины Стефанишина не связала гарантии Запада с переговорами с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью не смогла подтвердить сведения о дискуссиях со странами Запада по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности с их стороны.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
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"Мы не связываем эти гарантии с началом переговоров с Россией. Возможно, что эта тема обсуждается на уровне союзников, но у этих переговоров не может быть предварительных условий", - отметила Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimanche.
По ее словам, на данный момент гарантии безопасности для Украины рассматриваются как укрепление обороноспособности страны по завершении конфликта.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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