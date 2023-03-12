https://ria.ru/20230312/ukraina-1857301794.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:55
2023-03-12T08:55
2023-03-12T08:56
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно - около 8.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Харьковская область, Полтавская область, Запорожская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Сумской, Полтавской и еще двух областях